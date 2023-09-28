В увольнении учителя-метросексуала из ХМАО заподозрили политэлиту. Инсайд

29 сентября 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

В гимназии, где преподавал уволившийся после обвинений учитель, учатся дети депутатов и чиновников Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Сургуте в скандальном увольнении математика-метросексуала М., которого анонимы обвинили в пропаганде ЛГБТ, могут быть замешаны представители политического истеблишмента. По данным источника URA.RU в окружном политбомонде, в гимназии Салманова, где преподавал уволившийся после обвинений учитель, учатся дети депутатов и чиновников, и далеко не всем по душе своеобразный педагог. «В скандальном увольнении математика-метросексуала, которого обвинили в пропаганде ЛГБТ, могут быть замешаны политэлиты. В сургутской гимназии, где он преподавал, учатся дети депутатов и чиновников, и далеко не всем по душе своеобразный педагог. Своим увольнением он хотел уберечь от разборок директора Светлану Кучину, которая согласилась взять его на работу. Летом мэрия пыталась ее уволить, но родительская общественность возмутилась. Однако после инцидента с учителем гимназией вновь заинтересовались городские власти, и теперь кадровые решения директора проверяет департамент», — сообщает инсайдер. Ряд telegram-каналов, которые источники URA.RU называют близкими к истеблишменту Сургута, опубликовал крайне негативные комментарии с критикой М. и Кучиной. Педагога назвали «это» и заявили, что он якобы носил женское платье, чего в действительности не было, а по поводу директора — что остались серьезные вопросы. Сам М. в переписке с корреспондентом сообщил, что не может прокомментировать, как повлияет его кейс на карьеру директора гимназии. «Честно говоря, не знаю. Но мне хотелось бы, чтобы Светлана Анатольевна работала», — отметил экс-педагог. В департамент образования Сургута направлен запрос по поводу последствий инцидента. Подробный ответ ожидается. «На работу М. принимала директор гимназии, она формирует кадровую политику, несет за это ответственность. Департаментом образования проводится проверка соблюдения норм законодательства директором гимназии», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало об увольнении учителя, которого обвинили в пропаганде ЛГБТ. С директором также пытались расторгнуть трудовой договор, но ей удалось сохранить пост. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте в скандальном увольнении математика-метросексуала М., которого анонимы обвинили в пропаганде ЛГБТ, могут быть замешаны представители политического истеблишмента. По данным источника URA.RU в окружном политбомонде, в гимназии Салманова, где преподавал уволившийся после обвинений учитель, учатся дети депутатов и чиновников, и далеко не всем по душе своеобразный педагог. «В скандальном увольнении математика-метросексуала, которого обвинили в пропаганде ЛГБТ, могут быть замешаны политэлиты. В сургутской гимназии, где он преподавал, учатся дети депутатов и чиновников, и далеко не всем по душе своеобразный педагог. Своим увольнением он хотел уберечь от разборок директора Светлану Кучину, которая согласилась взять его на работу. Летом мэрия пыталась ее уволить, но родительская общественность возмутилась. Однако после инцидента с учителем гимназией вновь заинтересовались городские власти, и теперь кадровые решения директора проверяет департамент», — сообщает инсайдер. Ряд telegram-каналов, которые источники URA.RU называют близкими к истеблишменту Сургута, опубликовал крайне негативные комментарии с критикой М. и Кучиной. Педагога назвали «это» и заявили, что он якобы носил женское платье, чего в действительности не было, а по поводу директора — что остались серьезные вопросы. Сам М. в переписке с корреспондентом сообщил, что не может прокомментировать, как повлияет его кейс на карьеру директора гимназии. «Честно говоря, не знаю. Но мне хотелось бы, чтобы Светлана Анатольевна работала», — отметил экс-педагог. В департамент образования Сургута направлен запрос по поводу последствий инцидента. Подробный ответ ожидается. «На работу М. принимала директор гимназии, она формирует кадровую политику, несет за это ответственность. Департаментом образования проводится проверка соблюдения норм законодательства директором гимназии», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало об увольнении учителя, которого обвинили в пропаганде ЛГБТ. С директором также пытались расторгнуть трудовой договор, но ей удалось сохранить пост.