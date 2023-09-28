28 сентября 2023

В ХМАО проявилось отделение «Всемирного Русского Народного Собора»

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие регионального отделения Всемирного русского народного собора с участием миллиардера, владельца телеканала «Царьград» и митрополита Челябинского и Миасского Григория. Челябинск, участники форума, епископ викентий, епископ зосима
Это 77-мое региональное отделение ВРНС Фото:

В ХМАО прошло первое учредительное собрание регионального 77-го отделения международной общественной организации «Всемирный Русский Народный Собор» (ВРНС). Информация об этом была опубликована на официальном сайте окружной митрополии.

«Одной из форм и целей деятельности ВРНС является поддержка общественных инициатив и практик, направленных на объединение созидательных сил для решения общенациональных проблем в области духовного возрождения, культуры, экономики, экологии, сохранения окружающей среды и природных ресурсов, социальной жизни», — указано на сайте митрополии.

В президиум собрания вошли губернатор ХМАО Наталья Комарова, ее первый заместитель Алексей Шипилов, а также председатель общественной палаты Югры Алсу Маганова. Кроме этого, на собрание присутствовали руководители отделов Ханты-Мансийской епархии, директора окружных департаментов и представители общественных организаций. «Учитывая то, что организация „Всемирный Русский Народный Собор“ довольно зрелая, 30 лет она действует и решает множество самых разных актуальных задач, в состав народного собора вовлекают представителей и государства, и гражданского общества. Уверена в том, что наше региональное отделение будет жизнеспособной, работоспособной единицей в этом объединении граждан, и нам по силам будет справиться с задачами, которые стоят и перед религиозными организациями, и перед гражданским обществом, и перед государством», — приводят слова главы региона на сайте митрополии.

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В ХМАО прошло первое учредительное собрание регионального 77-го отделения международной общественной организации «Всемирный Русский Народный Собор» (ВРНС). Информация об этом была опубликована на официальном сайте окружной митрополии. «Одной из форм и целей деятельности ВРНС является поддержка общественных инициатив и практик, направленных на объединение созидательных сил для решения общенациональных проблем в области духовного возрождения, культуры, экономики, экологии, сохранения окружающей среды и природных ресурсов, социальной жизни», — указано на сайте митрополии. В президиум собрания вошли губернатор ХМАО Наталья Комарова, ее первый заместитель Алексей Шипилов, а также председатель общественной палаты Югры Алсу Маганова. Кроме этого, на собрание присутствовали руководители отделов Ханты-Мансийской епархии, директора окружных департаментов и представители общественных организаций. «Учитывая то, что организация „Всемирный Русский Народный Собор“ довольно зрелая, 30 лет она действует и решает множество самых разных актуальных задач, в состав народного собора вовлекают представителей и государства, и гражданского общества. Уверена в том, что наше региональное отделение будет жизнеспособной, работоспособной единицей в этом объединении граждан, и нам по силам будет справиться с задачами, которые стоят и перед религиозными организациями, и перед гражданским обществом, и перед государством», — приводят слова главы региона на сайте митрополии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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