В России бородинский хлеб под угрозой исчезновения Союз мукомолов РФ предупредил о пропаже ржаного хлеба с прилавков 29 сентября 2023 в 19:41 Размер текста - 17 + Ржаной хлеб может подорожать в России Фото: Александр Мамаев © URA.RU Россия рискует столкнуться с подорожанием ржаного хлеба и нехваткой его на прилавках магазинов. Об этом заявил президент Союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко. Мы сталкиваемся с ситуацией, когда-либо ржаного хлеба у нас не будет в достаточных количествах, либо он станет псевдореликтом», — сказал Игорь Свириденко. Его слова приводит «Интерфакс». Глава Союза также допустил, что бородинский хлеб начнет стоить дороже высококачественных сортов пшеничного хлеба. Причиной тому станет увеличение стоимости сырья, подытожил он. Россия рискует столкнуться с подорожанием ржаного хлеба и нехваткой его на прилавках магазинов. Об этом заявил президент Союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко. Мы сталкиваемся с ситуацией, когда-либо ржаного хлеба у нас не будет в достаточных количествах, либо он станет псевдореликтом», — сказал Игорь Свириденко. Его слова приводит «Интерфакс». Глава Союза также допустил, что бородинский хлеб начнет стоить дороже высококачественных сортов пшеничного хлеба. Причиной тому станет увеличение стоимости сырья, подытожил он. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям