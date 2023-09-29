В России бородинский хлеб под угрозой исчезновения

Ржаной хлеб может подорожать в России
Россия рискует столкнуться с подорожанием ржаного хлеба и нехваткой его на прилавках магазинов. Об этом заявил президент Союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко.
Мы сталкиваемся с ситуацией, когда-либо ржаного хлеба у нас не будет в достаточных количествах, либо он станет псевдореликтом», — сказал Игорь Свириденко. Его слова приводит «Интерфакс».
Глава Союза также допустил, что бородинский хлеб начнет стоить дороже высококачественных сортов пшеничного хлеба. Причиной тому станет увеличение стоимости сырья, подытожил он.
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