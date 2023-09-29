В ХМАО пропал мужчина во время рыбалки с друзьями

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Клипарт. Сургут, рыбаки, рыбалка, лодка, сети рыболовные, браконьеры
К поиску рыбака привлекут водолазов Фото:

На карьерном озере в районе 148 километра дороги Сургут — Нижневартовск (ХМАО) пропал человек. Мужчина отправился на рыбалку с друзьями. Перед сном он пошел проверить сети и не вернулся в лагерь.

«В экстренные службы поступило сообщение от жителя Нижневартовска. Он сообщил, что со своим знакомыми втроем на двух машинах отправились на рыбалку 28 сентября на карьерное озеро в районе 148 километра автодороги Сургут-Нижневартовск. Вечером друзья решили ложиться спать, а один из них пошел проверять сети на воде. Больше человек на место стоянки не вернулся», — сообщает telegram-канал «ЧП [В] Нижневартовске».

Утром рыбаки обнаружили перевернутую лодку. О происшествии они сообщили в службу спасения. Пропавшего мужчину ищут полицейские и сотрудники «Центроспас Югория».

Прочесывание местности результата не дали. К поиску привлекут водолазов.

Корреспондент URA.RU направил запросы в пресс-службы УМВД по ХМАО и «Центроспас Югория». Ответы ожидаются.

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На карьерном озере в районе 148 километра дороги Сургут — Нижневартовск (ХМАО) пропал человек. Мужчина отправился на рыбалку с друзьями. Перед сном он пошел проверить сети и не вернулся в лагерь. «В экстренные службы поступило сообщение от жителя Нижневартовска. Он сообщил, что со своим знакомыми втроем на двух машинах отправились на рыбалку 28 сентября на карьерное озеро в районе 148 километра автодороги Сургут-Нижневартовск. Вечером друзья решили ложиться спать, а один из них пошел проверять сети на воде. Больше человек на место стоянки не вернулся», — сообщает telegram-канал «ЧП [В] Нижневартовске». Утром рыбаки обнаружили перевернутую лодку. О происшествии они сообщили в службу спасения. Пропавшего мужчину ищут полицейские и сотрудники «Центроспас Югория». Прочесывание местности результата не дали. К поиску привлекут водолазов. Корреспондент URA.RU направил запросы в пресс-службы УМВД по ХМАО и «Центроспас Югория». Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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