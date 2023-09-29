В ХМАО пропал мужчина во время рыбалки с друзьями

К поиску рыбака привлекут водолазов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На карьерном озере в районе 148 километра дороги Сургут — Нижневартовск (ХМАО) пропал человек. Мужчина отправился на рыбалку с друзьями. Перед сном он пошел проверить сети и не вернулся в лагерь.

«В экстренные службы поступило сообщение от жителя Нижневартовска. Он сообщил, что со своим знакомыми втроем на двух машинах отправились на рыбалку 28 сентября на карьерное озеро в районе 148 километра автодороги Сургут-Нижневартовск. Вечером друзья решили ложиться спать, а один из них пошел проверять сети на воде. Больше человек на место стоянки не вернулся», — сообщает telegram-канал «ЧП [В] Нижневартовске».

Утром рыбаки обнаружили перевернутую лодку. О происшествии они сообщили в службу спасения. Пропавшего мужчину ищут полицейские и сотрудники «Центроспас Югория».

Прочесывание местности результата не дали. К поиску привлекут водолазов.

Корреспондент URA.RU направил запросы в пресс-службы УМВД по ХМАО и «Центроспас Югория». Ответы ожидаются.