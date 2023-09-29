Свердловчанка убила мужчину и созналась из-за угрызения совести

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Свердловчанка ударила мужчину ножом в грудь, от чего пострадавший скончался на месте Фото:

Жительница деревни в Артинском районе Свердловской области убила 50-летнего мужчину ножом в грудь из-за личной неприязни. Позже женщина созналась в содеянном из-за угрызения совести. Об этом рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

«Обвиняемая пришла в дом к знакомому ей 50-летнему местному жителю, и из ранее возникшей к нему личной неприязни нанесла пострадавшему ножевое ранение в области груди. В результате потерпевший погиб на месте», — рассказал Александр Шульга.

Убийство произошло в ночь н 25 сентября. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что свердловчанка сама решила признаться в преступлении, пояснив, что ее замучила совесть. Теперь женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

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Жительница деревни в Артинском районе Свердловской области убила 50-летнего мужчину ножом в грудь из-за личной неприязни. Позже женщина созналась в содеянном из-за угрызения совести. Об этом рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. «Обвиняемая пришла в дом к знакомому ей 50-летнему местному жителю, и из ранее возникшей к нему личной неприязни нанесла пострадавшему ножевое ранение в области груди. В результате потерпевший погиб на месте», — рассказал Александр Шульга. Убийство произошло в ночь н 25 сентября. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что свердловчанка сама решила признаться в преступлении, пояснив, что ее замучила совесть. Теперь женщине грозит до 15 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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