Свердловчанка убила мужчину и созналась из-за угрызения совести

Жительница деревни в Артинском районе Свердловской области убила 50-летнего мужчину ножом в грудь из-за личной неприязни. Позже женщина созналась в содеянном из-за угрызения совести. Об этом рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
«Обвиняемая пришла в дом к знакомому ей 50-летнему местному жителю, и из ранее возникшей к нему личной неприязни нанесла пострадавшему ножевое ранение в области груди. В результате потерпевший погиб на месте», — рассказал Александр Шульга.
Убийство произошло в ночь н 25 сентября. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что свердловчанка сама решила признаться в преступлении, пояснив, что ее замучила совесть. Теперь женщине грозит до 15 лет лишения свободы.
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