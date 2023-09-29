Свердловчанка убила мужчину и созналась из-за угрызения совести

29 сентября 2023 в 22:44 Размер текста - 17 +

Свердловчанка ударила мужчину ножом в грудь, от чего пострадавший скончался на месте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница деревни в Артинском районе Свердловской области убила 50-летнего мужчину ножом в грудь из-за личной неприязни. Позже женщина созналась в содеянном из-за угрызения совести. Об этом рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. «Обвиняемая пришла в дом к знакомому ей 50-летнему местному жителю, и из ранее возникшей к нему личной неприязни нанесла пострадавшему ножевое ранение в области груди. В результате потерпевший погиб на месте», — рассказал Александр Шульга. Убийство произошло в ночь н 25 сентября. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что свердловчанка сама решила признаться в преступлении, пояснив, что ее замучила совесть. Теперь женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Жительница деревни в Артинском районе Свердловской области убила 50-летнего мужчину ножом в грудь из-за личной неприязни. Позже женщина созналась в содеянном из-за угрызения совести. Об этом рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. «Обвиняемая пришла в дом к знакомому ей 50-летнему местному жителю, и из ранее возникшей к нему личной неприязни нанесла пострадавшему ножевое ранение в области груди. В результате потерпевший погиб на месте», — рассказал Александр Шульга. Убийство произошло в ночь н 25 сентября. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что свердловчанка сама решила признаться в преступлении, пояснив, что ее замучила совесть. Теперь женщине грозит до 15 лет лишения свободы.