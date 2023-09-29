29 сентября 2023

NYT: Украина пытается создавать оружие из-за необязательности Запада

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Боеприпасы. Западное вооружение. stock, боеприпас, артиллерия, всу, stock
Запад не всегда способен вовремя предоставить оружие Киеву Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина пытается укрепить внутреннее производство вооружения, так как у Запада не всегда получается своевременно предоставлять военную помощь. Об этом написали в газете The New York Times.

«Укрепление внутренней оборонной промышленности Украины также считается критически важным, поскольку политическая поддержка пожертвований оружия угрожает ослабнуть среди некоторых союзников», — написали в материале статьи. Также в издании подчеркнули, что Запад не всегда может выполнить свои обещания по предоставлению вооружений из-за быстрого расхода поставляемых боеприпасов.

Ранее военный аналитик Института изучения войны (ISW) Дуглас Барри заявил, что Запад не успевает отправлять Киеву боеприпасы для ПВО из-за слишком интенсивных атак РФ в зоне спецоперации. Также сообщалось, что на Украине намерены начать производство вооружения на собственной территории. По словам замминистра по вопросам развития стратегических отраслей украинской промышленности Сергея Боева, Киев уже ведет переговоры с западными производителями по этому вопросу, передает Life.

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Украина пытается укрепить внутреннее производство вооружения, так как у Запада не всегда получается своевременно предоставлять военную помощь. Об этом написали в газете The New York Times. «Укрепление внутренней оборонной промышленности Украины также считается критически важным, поскольку политическая поддержка пожертвований оружия угрожает ослабнуть среди некоторых союзников», — написали в материале статьи. Также в издании подчеркнули, что Запад не всегда может выполнить свои обещания по предоставлению вооружений из-за быстрого расхода поставляемых боеприпасов. Ранее военный аналитик Института изучения войны (ISW) Дуглас Барри заявил, что Запад не успевает отправлять Киеву боеприпасы для ПВО из-за слишком интенсивных атак РФ в зоне спецоперации. Также сообщалось, что на Украине намерены начать производство вооружения на собственной территории. По словам замминистра по вопросам развития стратегических отраслей украинской промышленности Сергея Боева, Киев уже ведет переговоры с западными производителями по этому вопросу, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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