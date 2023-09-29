NYT: Украина пытается создавать оружие из-за необязательности Запада

29 сентября 2023 в 23:01 Размер текста - 17 +

Запад не всегда способен вовремя предоставить оружие Киеву Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина пытается укрепить внутреннее производство вооружения, так как у Запада не всегда получается своевременно предоставлять военную помощь. Об этом написали в газете The New York Times. «Укрепление внутренней оборонной промышленности Украины также считается критически важным, поскольку политическая поддержка пожертвований оружия угрожает ослабнуть среди некоторых союзников», — написали в материале статьи. Также в издании подчеркнули, что Запад не всегда может выполнить свои обещания по предоставлению вооружений из-за быстрого расхода поставляемых боеприпасов. Ранее военный аналитик Института изучения войны (ISW) Дуглас Барри заявил, что Запад не успевает отправлять Киеву боеприпасы для ПВО из-за слишком интенсивных атак РФ в зоне спецоперации. Также сообщалось, что на Украине намерены начать производство вооружения на собственной территории. По словам замминистра по вопросам развития стратегических отраслей украинской промышленности Сергея Боева, Киев уже ведет переговоры с западными производителями по этому вопросу, передает Life .

Украина пытается укрепить внутреннее производство вооружения, так как у Запада не всегда получается своевременно предоставлять военную помощь. Об этом написали в газете The New York Times. «Укрепление внутренней оборонной промышленности Украины также считается критически важным, поскольку политическая поддержка пожертвований оружия угрожает ослабнуть среди некоторых союзников», — написали в материале статьи. Также в издании подчеркнули, что Запад не всегда может выполнить свои обещания по предоставлению вооружений из-за быстрого расхода поставляемых боеприпасов. Ранее военный аналитик Института изучения войны (ISW) Дуглас Барри заявил, что Запад не успевает отправлять Киеву боеприпасы для ПВО из-за слишком интенсивных атак РФ в зоне спецоперации. Также сообщалось, что на Украине намерены начать производство вооружения на собственной территории. По словам замминистра по вопросам развития стратегических отраслей украинской промышленности Сергея Боева, Киев уже ведет переговоры с западными производителями по этому вопросу, передает Life.