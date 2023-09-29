Боец из Добрянки награжден медалью в зоне СВО
Военнослужащий Александр Наумов из Добрянки Пермского края получил медаль за разминирование. Об этом боец рассказал в соцсети.
«Наумов Александр Александрович награжден медалью «За разминирование». Пост с фотографией награды опубликован 29 сентября на его странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее уроженец Верещагинского округа Пермского края Максим Жаков, принимавший участие в специальной военной операции, был награжден медалью Жукова. Награду пермяку вручил глава округа Сергей Кондратьев.
Александр Наумов из Добрянки получил медаль за разминирование
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!