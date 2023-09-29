Пермский боец получил медаль за разминирование. Фото

29 сентября 2023 в 23:57 Размер текста - 17 +

Боец из Добрянки награжден медалью в зоне СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU Военнослужащий Александр Наумов из Добрянки Пермского края получил медаль за разминирование. Об этом боец рассказал в соцсети. «Наумов Александр Александрович награжден медалью «За разминирование». Пост с фотографией награды опубликован 29 сентября на его странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее уроженец Верещагинского округа Пермского края Максим Жаков, принимавший участие в специальной военной операции, был награжден медалью Жукова. Награду пермяку вручил глава округа Сергей Кондратьев. Александр Наумов из Добрянки получил медаль за разминирование Фото: личная страница бойца в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/alex.trask2014

Военнослужащий Александр Наумов из Добрянки Пермского края получил медаль за разминирование. Об этом боец рассказал в соцсети. «Наумов Александр Александрович награжден медалью «За разминирование». Пост с фотографией награды опубликован 29 сентября на его странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее уроженец Верещагинского округа Пермского края Максим Жаков, принимавший участие в специальной военной операции, был награжден медалью Жукова. Награду пермяку вручил глава округа Сергей Кондратьев.