Пермский боец получил медаль за разминирование. Фото

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Боец из Добрянки награжден медалью в зоне СВО Фото:

Военнослужащий Александр Наумов из Добрянки Пермского края получил медаль за разминирование. Об этом боец рассказал в соцсети.

«Наумов Александр Александрович награжден медалью «За разминирование». Пост с фотографией награды опубликован 29 сентября на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее уроженец Верещагинского округа Пермского края Максим Жаков, принимавший участие в специальной военной операции, был награжден медалью Жукова. Награду пермяку вручил глава округа Сергей Кондратьев.

Александр Наумов из Добрянки получил медаль за разминирование
Александр Наумов из Добрянки получил медаль за разминирование
Фото:

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Военнослужащий Александр Наумов из Добрянки Пермского края получил медаль за разминирование. Об этом боец рассказал в соцсети. «Наумов Александр Александрович награжден медалью «За разминирование». Пост с фотографией награды опубликован 29 сентября на его странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее уроженец Верещагинского округа Пермского края Максим Жаков, принимавший участие в специальной военной операции, был награжден медалью Жукова. Награду пермяку вручил глава округа Сергей Кондратьев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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