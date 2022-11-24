Награду участнику СВО вручил глава Верещагинского округа Сергей Кондратьев Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Уроженец Верещагинского округа (Пермский край) Максим Жаков, принимавший участие в специальной военной операции, награжден медалью Жукова. Награду пермяку вручил глава округа Сергей Кондратьев, сообщается на официальной странице администрации Верещагино в соцсети «ВКонтакте».

«Максим Андреевич Жаков, участник специальной военной операции, награжден медалью Жукова за отвагу, самоотверженность и личное мужество в боях по защите Родины и общественных интересов Российской Федерации. Большое спасибо маме Максима, Елене Александровне Жаковой, за воспитание сына настоящим мужчиной и патриотом», — говорится в сообщении пресс-службы администрации.

Ранее медалью Жукова был награжден студент Чайковской госакадемии физкультуры и спорта, уроженец Чайковского Александр Агзямов. Также медаль «За воинскую доблесть» II степени получил Егор Батуев из Ординского округа.

Спецоперация проводится на Украине с 24 февраля. По словам президент России Владимира Путина, она направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины.