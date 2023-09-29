Свердловские волонтеры две недели ищут пропавшего пенсионера. Фото

30 сентября 2023 в 02:09 Размер текста - 17 +

Последний раз свердловчанин выходил на связь 16 сентября, с тех пор его местоположение неизвестно Фото: Илья Московец © URA.RU В поселке Кузнецовский (Свердловская область) 16 сентября пропал 66-летний Сергей Перфильев. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 167 сантиметров, худощавое телосложение, лысый, серо-зеленые глаза. На момент пропажи был одет в темно-зеленую куртку, черные штаны, черные кроссовки с зелеными полосками», — сообщили поисковики на своем официальном сайте. В качестве особых примет отмечается, что мужчина носит усы. Последний раз свердловчанин выходил на связь 16 сентября, с тех пор его местоположение неизвестно. Если вы видели Сергея или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (965) 533-33-99. Фото: сообщество « Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/lizaalertekb

В поселке Кузнецовский (Свердловская область) 16 сентября пропал 66-летний Сергей Перфильев. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 167 сантиметров, худощавое телосложение, лысый, серо-зеленые глаза. На момент пропажи был одет в темно-зеленую куртку, черные штаны, черные кроссовки с зелеными полосками», — сообщили поисковики на своем официальном сайте. В качестве особых примет отмечается, что мужчина носит усы. Последний раз свердловчанин выходил на связь 16 сентября, с тех пор его местоположение неизвестно. Если вы видели Сергея или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (965) 533-33-99.