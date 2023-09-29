В поселке Кузнецовский (Свердловская область) 16 сентября пропал 66-летний Сергей Перфильев. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Приметы: рост 167 сантиметров, худощавое телосложение, лысый, серо-зеленые глаза. На момент пропажи был одет в темно-зеленую куртку, черные штаны, черные кроссовки с зелеными полосками», — сообщили поисковики на своем официальном сайте.
В качестве особых примет отмечается, что мужчина носит усы. Последний раз свердловчанин выходил на связь 16 сентября, с тех пор его местоположение неизвестно. Если вы видели Сергея или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (965) 533-33-99.
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