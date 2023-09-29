В РФ появится виртуальный регистр болезней россиян

Минздрав: в РФ появится виртуальный регистр болезней россиян

30 сентября 2023 в 03:00 Размер текста - 17 +

Все карты пациентов оформят в единый реестр минздрава России (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В России будет сформирован федеральный реестр заболеваний жителей, что должно улучшить доступность медпомощи и санаторно-курортного лечения, а также помочь людям с серьезными заболеваниями оперативнее получать лекарства. Соответствующий документ от Минздрава появился на портале нормативно-правовых актов. «Врачи практики давно просили такой регистр для своей работы и совершенствования схем лечения, ради прослеживаемости пациентов. Такой общенациональный регистр открывает возможность более оперативно оказывать медпомощь, а также распределять и оказывать высокотехнологичную медпомощь на всей территории России», — цитируют слова председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева «Известия». В электронный реестр внесут данные паспорта либо свидетельства о рождении, а также номер СНИЛС, информацию из медполиса, о месте работы или учебы. Кроме того, в карточке будут указаны фамилии лечащих врачей, поставленные диагнозы и назначенные препараты. Благодаря базе данных пациенты смогут получать лекарства в любом регионе. Ранее стало известно, что на обеспечение амбулаторных больных россиян потребуется 500 миллиардов рублей в год, и чтобы промышленность могла производить до 90% всех лекарств. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России будет сформирован федеральный реестр заболеваний жителей, что должно улучшить доступность медпомощи и санаторно-курортного лечения, а также помочь людям с серьезными заболеваниями оперативнее получать лекарства. Соответствующий документ от Минздрава появился на портале нормативно-правовых актов. «Врачи практики давно просили такой регистр для своей работы и совершенствования схем лечения, ради прослеживаемости пациентов. Такой общенациональный регистр открывает возможность более оперативно оказывать медпомощь, а также распределять и оказывать высокотехнологичную медпомощь на всей территории России», — цитируют слова председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева «Известия». В электронный реестр внесут данные паспорта либо свидетельства о рождении, а также номер СНИЛС, информацию из медполиса, о месте работы или учебы. Кроме того, в карточке будут указаны фамилии лечащих врачей, поставленные диагнозы и назначенные препараты. Благодаря базе данных пациенты смогут получать лекарства в любом регионе. Ранее стало известно, что на обеспечение амбулаторных больных россиян потребуется 500 миллиардов рублей в год, и чтобы промышленность могла производить до 90% всех лекарств. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.