29 сентября 2023

Производство беспилотников в Свердловской области вырастет на 80%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дрон, квадрокоптер, бпла. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Объем выпуска дронов к 2030 году увеличится с 2600 до 9600 единиц Фото:

Производство беспилотников в Свердловской области в 2024—2026 годах ежегодно будет расти на 60-80%. Объем выпуска дронов к 2030 году увеличится с 2600 до 9600 единиц. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

«Согласно сформированным планам, ежегодный прирост производства беспилотников в Свердловской области с 2024 по 2026 год составит от 60% до 80% в количественном выражении. Таким образом, планируется нарастить объем выпуска беспилотников с 2600 единиц в 2024 году до 9600 единиц в 2030 году», — передает сообщение НТИ РИА Новости.

Объем инвестиций в производство беспилотников составит 1,5 миллиарда рублей. Планируется, что в Свердловской области к 2030 году появятся 62 площадки разной степени оснащения для тренировок с дронами.

Ранее в Екатеринбурге на выставке «Безопасный Урал» показали дроны, которыми пользуются российские солдаты на спецоперации на Украине. Выставка проходила в два дня с 18 по 19 сентября в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Производство беспилотников в Свердловской области в 2024—2026 годах ежегодно будет расти на 60-80%. Объем выпуска дронов к 2030 году увеличится с 2600 до 9600 единиц. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). «Согласно сформированным планам, ежегодный прирост производства беспилотников в Свердловской области с 2024 по 2026 год составит от 60% до 80% в количественном выражении. Таким образом, планируется нарастить объем выпуска беспилотников с 2600 единиц в 2024 году до 9600 единиц в 2030 году», — передает сообщение НТИ РИА Новости. Объем инвестиций в производство беспилотников составит 1,5 миллиарда рублей. Планируется, что в Свердловской области к 2030 году появятся 62 площадки разной степени оснащения для тренировок с дронами. Ранее в Екатеринбурге на выставке «Безопасный Урал» показали дроны, которыми пользуются российские солдаты на спецоперации на Украине. Выставка проходила в два дня с 18 по 19 сентября в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...