Производство беспилотников в Свердловской области вырастет на 80%

30 сентября 2023 в 03:23 Размер текста - 17 +

Объем выпуска дронов к 2030 году увеличится с 2600 до 9600 единиц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Производство беспилотников в Свердловской области в 2024—2026 годах ежегодно будет расти на 60-80%. Объем выпуска дронов к 2030 году увеличится с 2600 до 9600 единиц. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). «Согласно сформированным планам, ежегодный прирост производства беспилотников в Свердловской области с 2024 по 2026 год составит от 60% до 80% в количественном выражении. Таким образом, планируется нарастить объем выпуска беспилотников с 2600 единиц в 2024 году до 9600 единиц в 2030 году», — передает сообщение НТИ РИА Новости. Объем инвестиций в производство беспилотников составит 1,5 миллиарда рублей. Планируется, что в Свердловской области к 2030 году появятся 62 площадки разной степени оснащения для тренировок с дронами. Ранее в Екатеринбурге на выставке «Безопасный Урал» показали дроны, которыми пользуются российские солдаты на спецоперации на Украине. Выставка проходила в два дня с 18 по 19 сентября в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

Производство беспилотников в Свердловской области в 2024—2026 годах ежегодно будет расти на 60-80%. Объем выпуска дронов к 2030 году увеличится с 2600 до 9600 единиц. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). «Согласно сформированным планам, ежегодный прирост производства беспилотников в Свердловской области с 2024 по 2026 год составит от 60% до 80% в количественном выражении. Таким образом, планируется нарастить объем выпуска беспилотников с 2600 единиц в 2024 году до 9600 единиц в 2030 году», — передает сообщение НТИ РИА Новости. Объем инвестиций в производство беспилотников составит 1,5 миллиарда рублей. Планируется, что в Свердловской области к 2030 году появятся 62 площадки разной степени оснащения для тренировок с дронами. Ранее в Екатеринбурге на выставке «Безопасный Урал» показали дроны, которыми пользуются российские солдаты на спецоперации на Украине. Выставка проходила в два дня с 18 по 19 сентября в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».