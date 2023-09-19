В Екатеринбурге прошла выставка военных технологий Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге на выставке «Безопасный Урал» показали дроны, которыми пользуются российские солдаты на спецоперации на Украине. Выставка проходила в два дня с 18 по 19 сентября в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Завершающий день посетил корреспондент URA.RU.

Организатором мероприятия является Федеральная служба войск нацгвардии России. Открывали выставку врио командующего уральским округом генерал-лейтенант Дмитрий Черепанов, начальник Управления Росгвардии по Свердловской области генерал-майор полиции Константин Шуршин и замминистра общественной безопасности Свердловской области Олег Торгашев. У входа в центр были выставлены патрульные, командно-штабные автомобили и катер на воздушной подушке. Недалеко стоял шатер, где гостям предлагали кашу, приготовленную в полевых условиях.

Стендов на выставке было немного. Большинство людей собирались в зале, где были представлены образцы стрелкового вооружения (начиная с 1891 года до современных образцов) и беспилотников. Самым мощным из представленных был квадрокоптер DJI Matrice 30T, который предназначен для ведения разведки, видеонаблюдения, аэрофотосъемки местности и обнаружения объектов. Дрон может находиться в полете около часа и развивает максимальную скорость до 60 км/ч.

Также были представлены беспилотники Mavic 2 Pro и Mavic Enterprise Advanced, DJI Mini 2, Xiaomi FIMI X8, Hadsun Ase Se и Zino Mini. Они могут провести в воздухе от 30 до 40 минут. Кроме того были на стенде и подавители БПЛА — «ЛПД-801», «Дрон-1200» и «Гарпия Pro 170 W», которые представлены в виде автоматов. Они позволяют подавлять каналы передачи данных и навигации с дронов. На «ЛПД-801» аккумулятор представлен в виде съемного магазина, что позволяет быстро менять батарею.

В залах проходили конференции представителей силовых ведомств. Некоторые из них были закрытыми. На улице в перерывах выступали артисты ансамбля песни и пляски Уральского округа и военно-духовых оркестров. На отдельной площадке росгвардейцы демонстрировали мастер-классы.

Выставка военной техники и спецмашин у ЭКСПО Фото: Илья Московец © URA.RU

Катер на воздушной подушке Фото: Илья Московец © URA.RU

Стволы с оптикой Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

Ручной гранатомет РГ-6 Фото: Илья Московец © URA.RU

Радиоэлектронное ружье «Дрон-1200» Фото: Илья Московец © URA.RU

Антидроновое оружие «Гарпия Pro 170 W» в руках росгвардейца Фото: Илья Московец © URA.RU

Беспилотник DJI Matrice 30T Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

На отдельном стенде были представлены бронежилеты и военная экипировка Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

Роботизированная техника Фото: Илья Московец © URA.RU