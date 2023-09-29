29 сентября 2023

FIS продлила отстранение российских лыжников в новом сезоне

© Служба новостей «URA.RU»
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Третий день Уральской лыжной многодневки. Екатеринбург , лыжник, спортсмен, лыжи
Лыжники из РФ и Белоруссии не смогут принять участие в международных соревнованиях нового сезона Фото:

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение спортсменов из России и Белоруссии на предстоящий сезон. Об этом сообщает шведская газета Aftonbladet.

«FIS решила, что не изменит своего мнения относительно России. Это казалось весьма важным, поскольку вокруг этого вопроса существовала неопределенность», — говорится в материале.

Менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Ларс Эберг отметил, что скандинавские страны довольны таким решением FIS. По его мнению, с момента введения санкций против спортсменов из РФ и Белоруссии ничего не изменилось и необходимо продолжать такой подход.

С началом спецоперации на Украине страны Запада ввели против Москвы жесткие санкции и начали отстранять Россию и Белоруссию от участия в международных спортивных соревнованиях. В частности, российских лыжников и сноубордистов отстранили от участия в международных турнирах в октябре 2022 года.

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Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение спортсменов из России и Белоруссии на предстоящий сезон. Об этом сообщает шведская газета Aftonbladet. «FIS решила, что не изменит своего мнения относительно России. Это казалось весьма важным, поскольку вокруг этого вопроса существовала неопределенность», — говорится в материале. Менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Ларс Эберг отметил, что скандинавские страны довольны таким решением FIS. По его мнению, с момента введения санкций против спортсменов из РФ и Белоруссии ничего не изменилось и необходимо продолжать такой подход. С началом спецоперации на Украине страны Запада ввели против Москвы жесткие санкции и начали отстранять Россию и Белоруссию от участия в международных спортивных соревнованиях. В частности, российских лыжников и сноубордистов отстранили от участия в международных турнирах в октябре 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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