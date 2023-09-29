FIS продлила отстранение российских лыжников в новом сезоне

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение спортсменов из России и Белоруссии на предстоящий сезон. Об этом сообщает шведская газета Aftonbladet.
«FIS решила, что не изменит своего мнения относительно России. Это казалось весьма важным, поскольку вокруг этого вопроса существовала неопределенность», —
Менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Ларс Эберг отметил, что скандинавские страны довольны таким решением FIS. По его мнению, с момента введения санкций против спортсменов из РФ и Белоруссии ничего не изменилось и необходимо продолжать такой подход.
С началом спецоперации на Украине страны Запада ввели против Москвы жесткие санкции и начали отстранять Россию и Белоруссию от участия в международных спортивных соревнованиях. В частности, российских лыжников и сноубордистов отстранили от участия в международных турнирах в октябре 2022 года.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.