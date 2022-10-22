Российских лыжников отстранили от участия в международных турнирах

22 октября 2022 в 23:49 Размер текста - 17 +

FIS продлила ограничения для российских лыжников на сезон-2022/2023 Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские лыжники и сноубордисты не смогут принять участие в международных турнирах в сезоне-2022/2023. Соответствующее решение приняла Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS). «Совет FIS принял решение <…> продолжать свою политику недопущения российских и белорусских команд и спортсменов ко всем соревнованиям FIS», — говорится в официальном заявлении на сайте организации. Как сообщает NRK, отстранение будет действовать в сезоне-2022/2023. «Все решилось так, как и ожидалось», — заявил изданию член совета FIS, швед Матс Арьес. С началом спецоперации на Украине страны Запада ввели против Москвы жесткие санкции и начали отстранять Россию и Белоруссию от участия в международных спортивных соревнованиях. В частности, РФ не допустили до Паралимпиады в Пекине, а национальную команду по футболу отстранили от матчей отборочного цикла чемпионата мира-2022. Однако в сентябре Международный олимпийский комитет задумался о возможности снятия ограничений с российских спортсменов, поскольку они не должны быть «политическими жертвами». Кроме того, сборная РФ вернется на соревнования под эгидой Международной ассоциации бокса.

Российские лыжники и сноубордисты не смогут принять участие в международных турнирах в сезоне-2022/2023. Соответствующее решение приняла Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS). «Совет FIS принял решение <…> продолжать свою политику недопущения российских и белорусских команд и спортсменов ко всем соревнованиям FIS», — говорится в официальном заявлении на сайте организации. Как сообщает NRK, отстранение будет действовать в сезоне-2022/2023. «Все решилось так, как и ожидалось», — заявил изданию член совета FIS, швед Матс Арьес. С началом спецоперации на Украине страны Запада ввели против Москвы жесткие санкции и начали отстранять Россию и Белоруссию от участия в международных спортивных соревнованиях. В частности, РФ не допустили до Паралимпиады в Пекине, а национальную команду по футболу отстранили от матчей отборочного цикла чемпионата мира-2022. Однако в сентябре Международный олимпийский комитет задумался о возможности снятия ограничений с российских спортсменов, поскольку они не должны быть «политическими жертвами». Кроме того, сборная РФ вернется на соревнования под эгидой Международной ассоциации бокса.