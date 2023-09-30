Мощный взрыв произошел в районе порта Южный в Одесской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Горят поля. Тюмень, дым, пожар, огонь
В районе порта Южный в Одесской области прозвучал взрыв (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В райне порта Южный в Одесской области произошел взрыв. В области объявлена воздушная тревога, пишут украинские СМИ.

«Сообщают о взрыве в районе порта Южный в Одесской области», — передает информацию telegram-канал «Страна.ua». Ранее также сообщалось о прилетах по Черкасской и Винницкой областям. В последней повреждены объекты инфраструктуры, передает «Национальная служба новостей». Ночью воздушная тревога звучала в восточных регионах Украины.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В райне порта Южный в Одесской области произошел взрыв. В области объявлена воздушная тревога, пишут украинские СМИ. «Сообщают о взрыве в районе порта Южный в Одесской области», — передает информацию telegram-канал «Страна.ua». Ранее также сообщалось о прилетах по Черкасской и Винницкой областям. В последней повреждены объекты инфраструктуры, передает «Национальная служба новостей». Ночью воздушная тревога звучала в восточных регионах Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...