Мощный взрыв произошел в районе порта Южный в Одесской области

В районе порта Южный в Одесской области прозвучал взрыв (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В райне порта Южный в Одесской области произошел взрыв. В области объявлена воздушная тревога, пишут украинские СМИ.

«Сообщают о взрыве в районе порта Южный в Одесской области», — передает информацию telegram-канал «Страна.ua». Ранее также сообщалось о прилетах по Черкасской и Винницкой областям. В последней повреждены объекты инфраструктуры, передает «Национальная служба новостей». Ночью воздушная тревога звучала в восточных регионах Украины.