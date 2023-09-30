Мощный взрыв произошел в районе порта Южный в Одесской области

В районе порта Южный в Одесской области прозвучал взрыв (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В райне порта Южный в Одесской области произошел взрыв. В области объявлена воздушная тревога, пишут украинские СМИ.
«Сообщают о взрыве в районе порта Южный в Одесской области», — передает информацию telegram-канал «Страна.ua». Ранее также сообщалось о прилетах по Черкасской и Винницкой областям. В последней повреждены объекты инфраструктуры, передает «Национальная служба новостей». Ночью воздушная тревога звучала в восточных регионах Украины.
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