По предварительной информации, мужчина остался жив
В Каменске-Уральском (Свердловская область) мужчина из-за ссоры с девушкой прыгнул с моста в реку Исеть. Об этом рассказали очевидцы.
«Они вроде бы ругались. Сначала навстречу пробежал парень, а за ним девушка со словами: „Стой, не надо“. При этом оба смеялись», — передает слова очевидца сообщество «Подслушано Каменск-Уральский» соцсети «ВКонтакте». На записи видно, что после прыжка мужчина начал самостоятельно выплывать к берегу.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МВД по Свердловской области. На момент публикации ответ не получен.
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