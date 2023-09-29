29 сентября 2023

В Каменске-Уральском мужчина после ссоры с девушкой спрыгнул с моста в Исеть. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган , пляж бабьи пески, лето, речка, купание, прыжок в воду, ныряет
По предварительной информации, мужчина остался жив Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) мужчина из-за ссоры с девушкой прыгнул с моста в реку Исеть. Об этом рассказали очевидцы.

«Они вроде бы ругались. Сначала навстречу пробежал парень, а за ним девушка со словами: „Стой, не надо“. При этом оба смеялись», — передает слова очевидца сообщество «Подслушано Каменск-Уральский» соцсети «ВКонтакте». На записи видно, что после прыжка мужчина начал самостоятельно выплывать к берегу.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МВД по Свердловской области. На момент публикации ответ не получен.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) мужчина из-за ссоры с девушкой прыгнул с моста в реку Исеть. Об этом рассказали очевидцы. «Они вроде бы ругались. Сначала навстречу пробежал парень, а за ним девушка со словами: „Стой, не надо“. При этом оба смеялись», — передает слова очевидца сообщество «Подслушано Каменск-Уральский» соцсети «ВКонтакте». На записи видно, что после прыжка мужчина начал самостоятельно выплывать к берегу. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МВД по Свердловской области. На момент публикации ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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