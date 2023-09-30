Украина будет заниматься производством оружия за российские деньги

30 сентября 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что на Украине будет создан альянс оборонных индустрий Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине будет создан альянс оборонных индустрий. Его фонд будет пополняться от продажи конфискованных российских активов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Международном форуме оборонных индустрий. «На Украине будет создан альянс оборонных индустрий. Деньги на инвестирования будут идти за счет дивидендов от государственных оборонных активов и прибыли от продажи конфискованных российских активов», — заявил Владимир Зеленский, его слова передает офис президента Украины в Telegram. Зеленский добавил, что и другие страны могут присоединиться к декларации альянса для производства оружия. Летом на Украине задумались над созданием альянса оборонных индустрий. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что это нужно, чтобы обезопасить страну на случай прекращения поставок от Запада, пишет РИА Новости. Ранее Зеленский договорился с президентом США Джо Байденом о совместном производстве оружия. К тому же глава Украины заявлял о создании целой оборонной экосистеме. После начала спецоперации страны Запада заморозили российские активы, которые хранились на зарубежных счетах. Их сумма — 24,1 миллиарда евро.

На Украине будет создан альянс оборонных индустрий. Его фонд будет пополняться от продажи конфискованных российских активов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Международном форуме оборонных индустрий. «На Украине будет создан альянс оборонных индустрий. Деньги на инвестирования будут идти за счет дивидендов от государственных оборонных активов и прибыли от продажи конфискованных российских активов», — заявил Владимир Зеленский, его слова передает офис президента Украины в Telegram. Зеленский добавил, что и другие страны могут присоединиться к декларации альянса для производства оружия. Летом на Украине задумались над созданием альянса оборонных индустрий. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что это нужно, чтобы обезопасить страну на случай прекращения поставок от Запада, пишет РИА Новости. Ранее Зеленский договорился с президентом США Джо Байденом о совместном производстве оружия. К тому же глава Украины заявлял о создании целой оборонной экосистеме. После начала спецоперации страны Запада заморозили российские активы, которые хранились на зарубежных счетах. Их сумма — 24,1 миллиарда евро.