Зеленский раскрыл неожиданную договоренность с Байденом

Украина и США начнут совместное производство оружия

22 сентября 2023 в 07:54 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где провел встречу с Байденом Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США и Украина договорились о совместном производстве оружия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам визита в Вашингтон, назвав договоренность «новым уровнем единства». «Это новый уровень нашего единства! Совместное производство в оборонной промышленности с США — это историческое событие. В частности, Украина сможет производить системы ПВО. Мы готовимся вместе с Соединенными Штатами создать новую оборонную экосистему, которая будет производить оружие для дальнейшего укрепления свободы и защиты жизни вместе», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. Также Зеленский провел переговоры об оборонной поддержке в Пентагоне. Ранее сообщалось, что Владимиру Зеленскому отказали в выступлении перед Конгрессом США. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти объяснил это занятостью законодателей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что Зеленский перестал быть желанным гостем на Западе. В США также отмечают, что ситуация в мире для украинского президента Владимира Зеленского резко изменилась, а в Вашингтоне обострилось противостояние из-за стремления Белого дома продолжать финансирование Киева, передает «Национальная служба новостей».

США и Украина договорились о совместном производстве оружия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам визита в Вашингтон, назвав договоренность «новым уровнем единства». «Это новый уровень нашего единства! Совместное производство в оборонной промышленности с США — это историческое событие. В частности, Украина сможет производить системы ПВО. Мы готовимся вместе с Соединенными Штатами создать новую оборонную экосистему, которая будет производить оружие для дальнейшего укрепления свободы и защиты жизни вместе», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. Также Зеленский провел переговоры об оборонной поддержке в Пентагоне. Ранее сообщалось, что Владимиру Зеленскому отказали в выступлении перед Конгрессом США. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти объяснил это занятостью законодателей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что Зеленский перестал быть желанным гостем на Западе. В США также отмечают, что ситуация в мире для украинского президента Владимира Зеленского резко изменилась, а в Вашингтоне обострилось противостояние из-за стремления Белого дома продолжать финансирование Киева, передает «Национальная служба новостей».