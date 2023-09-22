Зеленский раскрыл неожиданную договоренность с Байденом

Украина и США начнут совместное производство оружия
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Президент США. stock, владимир зеленский, stock, Джо Байден
Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где провел встречу с Байденом Фото:
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США и Украина договорились о совместном производстве оружия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам визита в Вашингтон, назвав договоренность «новым уровнем единства».

«Это новый уровень нашего единства! Совместное производство в оборонной промышленности с США — это историческое событие. В частности, Украина сможет производить системы ПВО. Мы готовимся вместе с Соединенными Штатами создать новую оборонную экосистему, которая будет производить оружие для дальнейшего укрепления свободы и защиты жизни вместе», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. Также Зеленский провел переговоры об оборонной поддержке в Пентагоне.

Ранее сообщалось, что Владимиру Зеленскому отказали в выступлении перед Конгрессом США. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти объяснил это занятостью законодателей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что Зеленский перестал быть желанным гостем на Западе. В США также отмечают, что ситуация в мире для украинского президента Владимира Зеленского резко изменилась, а в Вашингтоне обострилось противостояние из-за стремления Белого дома продолжать финансирование Киева, передает «Национальная служба новостей».

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США и Украина договорились о совместном производстве оружия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам визита в Вашингтон, назвав договоренность «новым уровнем единства». «Это новый уровень нашего единства! Совместное производство в оборонной промышленности с США — это историческое событие. В частности, Украина сможет производить системы ПВО. Мы готовимся вместе с Соединенными Штатами создать новую оборонную экосистему, которая будет производить оружие для дальнейшего укрепления свободы и защиты жизни вместе», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. Также Зеленский провел переговоры об оборонной поддержке в Пентагоне. Ранее сообщалось, что Владимиру Зеленскому отказали в выступлении перед Конгрессом США. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти объяснил это занятостью законодателей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что Зеленский перестал быть желанным гостем на Западе. В США также отмечают, что ситуация в мире для украинского президента Владимира Зеленского резко изменилась, а в Вашингтоне обострилось противостояние из-за стремления Белого дома продолжать финансирование Киева, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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