В Свердловской области сгорело более 800 гектаров леса

В Свердловской области на 30 сентября зафиксировано 15 лесных пожаров на общей площади 863 гектара. Об этом рассказали в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».
«Работы по активному тушению пожаров проводились в Свердловской области. К 30 сентября насчитано 15 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 863 гектара», — сказано в сообщении.
Также лесные пожары действовали в Забайкальском крае, Иркутской области, республиках Бурятии и Коми, Удмуртии, ЛНР и Херсонской области. Всего зафиксировано 29 лесных пожаров. В ликвидации огня задействованы 831 человек, 187 единиц спецтехники и пять воздушных судов.
Ранее URA.RU писало, что на Среднем Урале зарегистрировали 27 лесных пожаров. Общая площадь составила 827 гектаров.
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