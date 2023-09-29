29 сентября 2023

В Свердловской области сгорело более 800 гектаров леса

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, силовики, спасатели, тушение пожара, пожарные
К 30 сентября на Среднем Урале зарегистрировали 15 возгораний в лесу Фото:

В Свердловской области на 30 сентября зафиксировано 15 лесных пожаров на общей площади 863 гектара. Об этом рассказали в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».

«Работы по активному тушению пожаров проводились в Свердловской области. К 30 сентября насчитано 15 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 863 гектара», — сказано в сообщении.

Также лесные пожары действовали в Забайкальском крае, Иркутской области, республиках Бурятии и Коми, Удмуртии, ЛНР и Херсонской области. Всего зафиксировано 29 лесных пожаров. В ликвидации огня задействованы 831 человек, 187 единиц спецтехники и пять воздушных судов.

Ранее URA.RU писало, что на Среднем Урале зарегистрировали 27 лесных пожаров. Общая площадь составила 827 гектаров.

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В Свердловской области на 30 сентября зафиксировано 15 лесных пожаров на общей площади 863 гектара. Об этом рассказали в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана». «Работы по активному тушению пожаров проводились в Свердловской области. К 30 сентября насчитано 15 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 863 гектара», — сказано в сообщении. Также лесные пожары действовали в Забайкальском крае, Иркутской области, республиках Бурятии и Коми, Удмуртии, ЛНР и Херсонской области. Всего зафиксировано 29 лесных пожаров. В ликвидации огня задействованы 831 человек, 187 единиц спецтехники и пять воздушных судов. Ранее URA.RU писало, что на Среднем Урале зарегистрировали 27 лесных пожаров. Общая площадь составила 827 гектаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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