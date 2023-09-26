26 сентября 2023

В Свердловской области бушуют 27 лесных пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по лесным пожарам. Тюмень, огонь, лес горит, лесной пожар, лесные пожары, тушение лесных пожаров
Наиболее крупные пожары бушуют в Гаринском, Серовском и Сосьвинском районах (архивное фото) Фото:
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Пожары в Свердловской области

В Свердловской области бушуют 27 лесных пожаров на площади 827 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».

«На землях лесного фонда в Свердловской области действует 27 пожаров. Огнем пройдено 827 гектаров», — пишет ведомство на официальном сайте.

За сутки девять лесных пожаров было ликвидировано, еще 11 — локализованы, сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона. Наиболее крупные пожары бушуют в Гаринском, Серовском и Сосьвинском районах. Огонь тушат более 430 человек.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области зарегистрированы 17 лесных пожаров. Из-за этого в регионе был вновь введен режим чрезвычайной ситуации.

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В Свердловской области бушуют 27 лесных пожаров на площади 827 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана». «На землях лесного фонда в Свердловской области действует 27 пожаров. Огнем пройдено 827 гектаров», — пишет ведомство на официальном сайте. За сутки девять лесных пожаров было ликвидировано, еще 11 — локализованы, сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона. Наиболее крупные пожары бушуют в Гаринском, Серовском и Сосьвинском районах. Огонь тушат более 430 человек. Ранее сообщалось, что в Свердловской области зарегистрированы 17 лесных пожаров. Из-за этого в регионе был вновь введен режим чрезвычайной ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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