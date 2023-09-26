В Свердловской области бушуют 27 лесных пожаров на площади 827 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».
«На землях лесного фонда в Свердловской области действует 27 пожаров. Огнем пройдено 827 гектаров», — пишет ведомство на официальном сайте.
За сутки девять лесных пожаров было ликвидировано, еще 11 — локализованы, сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона. Наиболее крупные пожары бушуют в Гаринском, Серовском и Сосьвинском районах. Огонь тушат более 430 человек.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области зарегистрированы 17 лесных пожаров. Из-за этого в регионе был вновь введен режим чрезвычайной ситуации.
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