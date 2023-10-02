Вирусолог Альтштейн: в России не нужна массовая вакцинация против COVID-19

03 октября 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Вакцинироваться от коронавируса рекомендуется людям из групп риска Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в России, не следует прибегать к массовой вакцинации против инфекции. Об этом в беседе с URA.RU заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн. «Массовая вакцинация сейчас не нужна. Дело в том, что вирус меняется в течение пандемии. Те варианты COVID-19, которые идут сейчас, не очень задерживаются современной вакциной. Другое дело, что эта вакцина нужна, чтобы защитить от тяжелого течения и смерти. Пожилым и уязвимым к инфекции людям очень рекомендуется вакцинироваться. Применять ее широко сейчас необязательно, потому что пытаются разработать новую вакцину, более соответствующую тем вариантам, которые сейчас распространяются», — сказал Анатолий Альтштейн. Что касается нынешнего подъема заболеваемости COVID-19, то вирусолог не ждет ее на высоком уровне. «Сильной заболеваемости не должно быть. Она идет и даже может нарастать. Но это нельзя сравнить с тем, что было год-полтора назад. Поэтому группы риска есть смысл вакцинировать имеющимися вакцинами, пока новый вариант не готов. Вернее, он готов, но еще не прошел необходимых испытаний и широко не применяется», — объяснил профессор. Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил рост заболеваемости коронавирусом в стране. Согласно данным аналитической компании Headway Company, с января по август 2023 года регионы увеличили закупки вакцин от коронавируса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в России, не следует прибегать к массовой вакцинации против инфекции. Об этом в беседе с URA.RU заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн. «Массовая вакцинация сейчас не нужна. Дело в том, что вирус меняется в течение пандемии. Те варианты COVID-19, которые идут сейчас, не очень задерживаются современной вакциной. Другое дело, что эта вакцина нужна, чтобы защитить от тяжелого течения и смерти. Пожилым и уязвимым к инфекции людям очень рекомендуется вакцинироваться. Применять ее широко сейчас необязательно, потому что пытаются разработать новую вакцину, более соответствующую тем вариантам, которые сейчас распространяются», — сказал Анатолий Альтштейн. Что касается нынешнего подъема заболеваемости COVID-19, то вирусолог не ждет ее на высоком уровне. «Сильной заболеваемости не должно быть. Она идет и даже может нарастать. Но это нельзя сравнить с тем, что было год-полтора назад. Поэтому группы риска есть смысл вакцинировать имеющимися вакцинами, пока новый вариант не готов. Вернее, он готов, но еще не прошел необходимых испытаний и широко не применяется», — объяснил профессор. Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил рост заболеваемости коронавирусом в стране. Согласно данным аналитической компании Headway Company, с января по август 2023 года регионы увеличили закупки вакцин от коронавируса.