02 октября 2023

Вирусолог Альтштейн: в России не нужна массовая вакцинация против COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинироваться от коронавируса рекомендуется людям из групп риска Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в России, не следует прибегать к массовой вакцинации против инфекции. Об этом в беседе с URA.RU заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.

«Массовая вакцинация сейчас не нужна. Дело в том, что вирус меняется в течение пандемии. Те варианты COVID-19, которые идут сейчас, не очень задерживаются современной вакциной. Другое дело, что эта вакцина нужна, чтобы защитить от тяжелого течения и смерти. Пожилым и уязвимым к инфекции людям очень рекомендуется вакцинироваться. Применять ее широко сейчас необязательно, потому что пытаются разработать новую вакцину, более соответствующую тем вариантам, которые сейчас распространяются», — сказал Анатолий Альтштейн.

Что касается нынешнего подъема заболеваемости COVID-19, то вирусолог не ждет ее на высоком уровне. «Сильной заболеваемости не должно быть. Она идет и даже может нарастать. Но это нельзя сравнить с тем, что было год-полтора назад. Поэтому группы риска есть смысл вакцинировать имеющимися вакцинами, пока новый вариант не готов. Вернее, он готов, но еще не прошел необходимых испытаний и широко не применяется», — объяснил профессор.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил рост заболеваемости коронавирусом в стране. Согласно данным аналитической компании Headway Company, с января по август 2023 года регионы увеличили закупки вакцин от коронавируса.

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Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в России, не следует прибегать к массовой вакцинации против инфекции. Об этом в беседе с URA.RU заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн. «Массовая вакцинация сейчас не нужна. Дело в том, что вирус меняется в течение пандемии. Те варианты COVID-19, которые идут сейчас, не очень задерживаются современной вакциной. Другое дело, что эта вакцина нужна, чтобы защитить от тяжелого течения и смерти. Пожилым и уязвимым к инфекции людям очень рекомендуется вакцинироваться. Применять ее широко сейчас необязательно, потому что пытаются разработать новую вакцину, более соответствующую тем вариантам, которые сейчас распространяются», — сказал Анатолий Альтштейн. Что касается нынешнего подъема заболеваемости COVID-19, то вирусолог не ждет ее на высоком уровне. «Сильной заболеваемости не должно быть. Она идет и даже может нарастать. Но это нельзя сравнить с тем, что было год-полтора назад. Поэтому группы риска есть смысл вакцинировать имеющимися вакцинами, пока новый вариант не готов. Вернее, он готов, но еще не прошел необходимых испытаний и широко не применяется», — объяснил профессор. Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил рост заболеваемости коронавирусом в стране. Согласно данным аналитической компании Headway Company, с января по август 2023 года регионы увеличили закупки вакцин от коронавируса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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