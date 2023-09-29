Экс-главу отделения почты в Пермском крае подозревают в краже пенсионных выплат

Бывшего начальника одного из отделений связи в Верещагинском округе Пермского края подозревают в краже пенсий и растрате с использованием служебного положения. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.
«По версии следствия, в июле 2023 года подозреваемый, получив в кассе почтамта вверенные ему денежные средства, предназначенные для выплаты страховых пенсий населению обслуживаемой территории, передачу средств не произвел. Деньги присвоил себе», — указано в telegram-канале ведомства.
Сейчас силовики выясняют реальный размер ущерба и подсчитывают количество пострадавших. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее URA.RU писало о 53-летней жительнице Верещагинского округа, которую обвинили в мошенничестве. Следователи утверждали, что она, занимая пост начальника отделения связи, с октября 2021 по июнь 2022 года похитила более 162 тысяч рублей у местного жителя, который отбывал срок в тюрьме.
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