29 сентября 2023

Экс-главу отделения почты в Пермском крае подозревают в краже пенсионных выплат

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи считают, что злоумышленник присвоил себе пенсии, начисленные гражданам Фото:

Бывшего начальника одного из отделений связи в Верещагинском округе Пермского края подозревают в краже пенсий и растрате с использованием служебного положения. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

«По версии следствия, в июле 2023 года подозреваемый, получив в кассе почтамта вверенные ему денежные средства, предназначенные для выплаты страховых пенсий населению обслуживаемой территории, передачу средств не произвел. Деньги присвоил себе», — указано в telegram-канале ведомства.

Сейчас силовики выясняют реальный размер ущерба и подсчитывают количество пострадавших. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее URA.RU писало о 53-летней жительнице Верещагинского округа, которую обвинили в мошенничестве. Следователи утверждали, что она, занимая пост начальника отделения связи, с октября 2021 по июнь 2022 года похитила более 162 тысяч рублей у местного жителя, который отбывал срок в тюрьме.

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Бывшего начальника одного из отделений связи в Верещагинском округе Пермского края подозревают в краже пенсий и растрате с использованием служебного положения. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону. «По версии следствия, в июле 2023 года подозреваемый, получив в кассе почтамта вверенные ему денежные средства, предназначенные для выплаты страховых пенсий населению обслуживаемой территории, передачу средств не произвел. Деньги присвоил себе», — указано в telegram-канале ведомства. Сейчас силовики выясняют реальный размер ущерба и подсчитывают количество пострадавших. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ранее URA.RU писало о 53-летней жительнице Верещагинского округа, которую обвинили в мошенничестве. Следователи утверждали, что она, занимая пост начальника отделения связи, с октября 2021 по июнь 2022 года похитила более 162 тысяч рублей у местного жителя, который отбывал срок в тюрьме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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