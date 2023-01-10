10 января 2023

В Пермском крае начальница почты воровала пенсию у заключенного

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальницу отделения связи обвиняют в хищении 162 тысяч рублей Фото:

В Пермском крае завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении начальницы отделения связи. 53-летнюю жительницу Верещагинского округа обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, она похищала пенсию у одного из местных жителей, который отбывал срок в тюрьме.

«Достоверно зная, что мужчина отбывает наказание в местах лишения свободы, обвиняемая собственноручно выполняла за него подписи в бланках, а денежными средствами распоряжалась по своему усмотрению. Таким образом в период с октября 2021 по июнь 2022 года женщина похитила более 162 тысяч рублей», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Вернувшись из мест лишения свободы, мужчина не смог получить положенные ему выплаты. В пенсионном фонде потерпевшему сообщили, что все деньги ему были выплачены в полном объеме. После этого мужчина обратился в полицию. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве с материнским капиталом. Следствие считает, что мужчина и женщина получили обманным путем сертификаты на маткапитал в Пенсионном фонде на сумму более пяти миллионов рублей.

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В Пермском крае завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении начальницы отделения связи. 53-летнюю жительницу Верещагинского округа обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, она похищала пенсию у одного из местных жителей, который отбывал срок в тюрьме. «Достоверно зная, что мужчина отбывает наказание в местах лишения свободы, обвиняемая собственноручно выполняла за него подписи в бланках, а денежными средствами распоряжалась по своему усмотрению. Таким образом в период с октября 2021 по июнь 2022 года женщина похитила более 162 тысяч рублей», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Вернувшись из мест лишения свободы, мужчина не смог получить положенные ему выплаты. В пенсионном фонде потерпевшему сообщили, что все деньги ему были выплачены в полном объеме. После этого мужчина обратился в полицию. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве с материнским капиталом. Следствие считает, что мужчина и женщина получили обманным путем сертификаты на маткапитал в Пенсионном фонде на сумму более пяти миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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