30 сентября 2023
29 сентября 2023

Пермский миколог раскрыла опасность «ведьминых кругов» из мухоморов

Пермский миколог Переведенцева изучила лесные круги из мухоморов
© Служба новостей «URA.RU»
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Реабилитационный центр "Урал без наркотиков". Екатеринбург, мухомор, грибы
Биолог из Перми изучила происхождение кругов из мухоморов в лесу Фото:

Если в лесу человек войдет внутрь круга из мухоморов, который в народе называют «ведьмино кольцо», то ему, согласно поверью, может грозить опасность. Об этом рассказала миколог (специалист по грибам), доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники и генетики растений ПГНИУ Лидия Переведенцева.

«Существует много легенд про эти „ведьмины кольца“ как в России, так и за рубежом. Считалось, что на шабаш слетаются ведьмы и водят хороводы. А наутро на этом месте вырастают грибы. Люди были уверены в том, что если корова съест траву из круга, то заболеет. Человеку тоже не избежать беды, если встанет в этот круг», — передает портал 59.RU слова миколога Переведенцевой.

Миколог подчеркнула, что по научным данным мухоморы, как и другие грибы растут кругами, когда нет препятствий. Она привела пример с плесенью на испортившемся апельсине, которая также имеет круглую форму. Это происходит, поскольку образование кругов характерно и для микроскопических грибов. По данным Переведенцевой ничего сверхъестественного в кругах из грибов нет.

Ранее в Пермском крае охотник Алексей Зеленин обнаружил гриб-мутант. Он вырос из другого гриба.

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Если в лесу человек войдет внутрь круга из мухоморов, который в народе называют «ведьмино кольцо», то ему, согласно поверью, может грозить опасность. Об этом рассказала миколог (специалист по грибам), доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники и генетики растений ПГНИУ Лидия Переведенцева. «Существует много легенд про эти „ведьмины кольца“ как в России, так и за рубежом. Считалось, что на шабаш слетаются ведьмы и водят хороводы. А наутро на этом месте вырастают грибы. Люди были уверены в том, что если корова съест траву из круга, то заболеет. Человеку тоже не избежать беды, если встанет в этот круг», — передает портал 59.RU слова миколога Переведенцевой. Миколог подчеркнула, что по научным данным мухоморы, как и другие грибы растут кругами, когда нет препятствий. Она привела пример с плесенью на испортившемся апельсине, которая также имеет круглую форму. Это происходит, поскольку образование кругов характерно и для микроскопических грибов. По данным Переведенцевой ничего сверхъестественного в кругах из грибов нет. Ранее в Пермском крае охотник Алексей Зеленин обнаружил гриб-мутант. Он вырос из другого гриба.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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