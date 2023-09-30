30 сентября 2023
29 сентября 2023

Губернатор Куйвашев поздравил свердловчан с Днем пожилых людей

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный женский форум «Роль женщин в современном мире». Екатеринбург, куйвашев евгений
В Свердловской области живет более 1,3 миллиона людей старшего поколения, отметил Евгений Куйвашев Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 1 октября поздравил жителей региона с Днем пожилых людей. Он отметил, что уважение к старшим — одна из главных духовно-нравственных ценностей россиян.

«Преемственность поколений, уважение к старшим, забота о благополучии и достойной жизни ветеранов всегда были в числе главных духовно-нравственных ценностей россиян. В Свердловской области проживает свыше 1 миллиона 300 тысяч людей старшего возраста. Уральцы с особым почтением относятся к ветеранам», — передает слова Евгения Куйвашева «Областная газета».

По словам губернатора Свердловской области, пожилые свердловчане — активные граждане, которые продолжают трудиться на благо региона. «Благодарю вас за весомый вклад в развитие экономики региона, жизненную мудрость, душевную щедрость и доброту», — добавил Евгений Куйвашев.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 1 октября поздравил жителей региона с Днем пожилых людей. Он отметил, что уважение к старшим — одна из главных духовно-нравственных ценностей россиян. «Преемственность поколений, уважение к старшим, забота о благополучии и достойной жизни ветеранов всегда были в числе главных духовно-нравственных ценностей россиян. В Свердловской области проживает свыше 1 миллиона 300 тысяч людей старшего возраста. Уральцы с особым почтением относятся к ветеранам», — передает слова Евгения Куйвашева «Областная газета». По словам губернатора Свердловской области, пожилые свердловчане — активные граждане, которые продолжают трудиться на благо региона. «Благодарю вас за весомый вклад в развитие экономики региона, жизненную мудрость, душевную щедрость и доброту», — добавил Евгений Куйвашев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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