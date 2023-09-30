Губернатор Куйвашев поздравил свердловчан с Днем пожилых людей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 1 октября поздравил жителей региона с Днем пожилых людей. Он отметил, что уважение к старшим — одна из главных духовно-нравственных ценностей россиян.
«Преемственность поколений, уважение к старшим, забота о благополучии и достойной жизни ветеранов всегда были в числе главных духовно-нравственных ценностей россиян. В Свердловской области проживает свыше 1 миллиона 300 тысяч людей старшего возраста. Уральцы с особым почтением относятся к ветеранам», — передает слова Евгения Куйвашева «Областная газета».
По словам губернатора Свердловской области, пожилые свердловчане — активные граждане, которые продолжают трудиться на благо региона. «Благодарю вас за весомый вклад в развитие экономики региона, жизненную мудрость, душевную щедрость и доброту», — добавил Евгений Куйвашев.
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