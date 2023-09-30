30 сентября 2023

Чехия планирует запустить производство винтовок на Украине

МО Чехии: винтовки «Сечь» будут производиться на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, снайпер, винтовка, свд, всу, stock
Замминистра обороны Чехии допустил запуск производства винтовок на Украине Фото:
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Чехия намерена запустить производство винтовок на Украине. Об этом заявил замминистра обороны Чехии Даниэль Блажковец. Речь идет о планах совместного производств винтовок CZ Bren 2 от компании?eská zbrojovka под названием «Сечь» или запуска линии малокалиберных боеприпасов от компании Sellier&Bellot.

«Наша поддержка изменилась с уровня военной помощи и поставок готовой продукции на долгосрочное интенсивное оборонно-промышленное сотрудничество, в котором задействованы не только наши армии, но и предприятия ОПК, как государственные, так и частные. Однако мы хотим развивать это сотрудничество еще дальше», — сообщил Блажковец на Международном оборонном форуме в Киеве.

Блажковец добавил, что сейчас обсуждается трансфер технологий и создание совместных предприятий Чехии и Украины. По его словам, это позволит перевести технологии вооружения с советских платформ на стандарты НАТО.

Ранее стало известно, что на Украине начали производить 155-милимитровые снаряды, которые ранее присылались из стран НАТО. Также Киев подписал 20 контрактов с заграничными партнерами, пишет «Пятый канал»

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Чехия намерена запустить производство винтовок на Украине. Об этом заявил замминистра обороны Чехии Даниэль Блажковец. Речь идет о планах совместного производств винтовок CZ Bren 2 от компании?eská zbrojovka под названием «Сечь» или запуска линии малокалиберных боеприпасов от компании Sellier&Bellot. «Наша поддержка изменилась с уровня военной помощи и поставок готовой продукции на долгосрочное интенсивное оборонно-промышленное сотрудничество, в котором задействованы не только наши армии, но и предприятия ОПК, как государственные, так и частные. Однако мы хотим развивать это сотрудничество еще дальше», — сообщил Блажковец на Международном оборонном форуме в Киеве. Блажковец добавил, что сейчас обсуждается трансфер технологий и создание совместных предприятий Чехии и Украины. По его словам, это позволит перевести технологии вооружения с советских платформ на стандарты НАТО. Ранее стало известно, что на Украине начали производить 155-милимитровые снаряды, которые ранее присылались из стран НАТО. Также Киев подписал 20 контрактов с заграничными партнерами, пишет «Пятый канал»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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