Чехия планирует запустить производство винтовок на Украине

Чехия намерена запустить производство винтовок на Украине. Об этом заявил замминистра обороны Чехии Даниэль Блажковец. Речь идет о планах совместного производств винтовок CZ Bren 2 от компании?eská zbrojovka под названием «Сечь» или запуска линии малокалиберных боеприпасов от компании Sellier&Bellot.
«Наша поддержка изменилась с уровня военной помощи и поставок готовой продукции на долгосрочное интенсивное оборонно-промышленное сотрудничество, в котором задействованы не только наши армии, но и предприятия ОПК, как государственные, так и частные. Однако мы хотим развивать это сотрудничество еще дальше», — сообщил Блажковец на
Блажковец добавил, что сейчас обсуждается трансфер технологий и создание совместных предприятий Чехии и Украины. По его словам, это позволит перевести технологии вооружения с советских платформ на стандарты НАТО.
Ранее стало известно, что на Украине начали производить 155-милимитровые снаряды, которые ранее присылались из стран НАТО. Также Киев подписал 20 контрактов с заграничными партнерами, пишет «Пятый канал»
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