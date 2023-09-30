В США допустили начало третьей мировой войны из-за помощи Британии Украине

Великобритания может инициировать начало третьей мировой войны, если отправит своих военных помогать Украине. Об этом заявила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин в соцсети X.
«Они собираются начать третью мировую войну. США не могут в этом участвовать. Никаких американских войск!» — заявила Тейлор Грин в соцсети X. Таким образом она отреагировала на заявление нового главы минобороны Великобритании Гранта Шэппса о планах размещения британских войск на Украине. Конгрессвумен подчеркнула, что вместо эскалации конфликта США должны защищать собственные границы.
Ранее стало известно, что Великобритания намерена отправить на Украину своих военных. Шэппс заявил, что британские бойцы не будут принимать непосредственное участие в боевых действиях, а будут лишь обучать украинских боевиков, пишет «Пятый канал».
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