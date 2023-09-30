В Тюмени неуправляемый грузовик сломал ворота и чуть не въехал в жилой дом. Видео

01 октября 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

Неуправляемый грузовик успел остановить случайный прохожий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени неуправляемый КамАЗ выехал с территории парковки, снес ворота и покатился в сторону жилого дома. Избежать столкновения удалось благодаря случайному прохожему, который запрыгнул в кабину и успел остановить грузовик возле подъезда. «В Тюмени на Амурской, 39 неуправляемый КамАЗ въехал в ворота и сломал их. Благо, мужчина успел запрыгнуть в кабину и остановить машину, груженную щебнем», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Тюмень №1».

В Тюмени неуправляемый КамАЗ выехал с территории парковки, снес ворота и покатился в сторону жилого дома. Избежать столкновения удалось благодаря случайному прохожему, который запрыгнул в кабину и успел остановить грузовик возле подъезда. «В Тюмени на Амурской, 39 неуправляемый КамАЗ въехал в ворота и сломал их. Благо, мужчина успел запрыгнуть в кабину и остановить машину, груженную щебнем», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Тюмень №1».