Неуправляемый грузовик успел остановить случайный прохожий
В Тюмени неуправляемый КамАЗ выехал с территории парковки, снес ворота и покатился в сторону жилого дома. Избежать столкновения удалось благодаря случайному прохожему, который запрыгнул в кабину и успел остановить грузовик возле подъезда.
«В Тюмени на Амурской, 39 неуправляемый КамАЗ въехал в ворота и сломал их. Благо, мужчина успел запрыгнуть в кабину и остановить машину, груженную щебнем», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Тюмень №1».
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