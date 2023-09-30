30 сентября 2023
29 сентября 2023

В Тюмени неуправляемый грузовик сломал ворота и чуть не въехал в жилой дом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, камаз, атп
Неуправляемый грузовик успел остановить случайный прохожий Фото:

В Тюмени неуправляемый КамАЗ выехал с территории парковки, снес ворота и покатился в сторону жилого дома. Избежать столкновения удалось благодаря случайному прохожему, который запрыгнул в кабину и успел остановить грузовик возле подъезда.

«В Тюмени на Амурской, 39 неуправляемый КамАЗ въехал в ворота и сломал их. Благо, мужчина успел запрыгнуть в кабину и остановить машину, груженную щебнем», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Тюмень №1».

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В Тюмени неуправляемый КамАЗ выехал с территории парковки, снес ворота и покатился в сторону жилого дома. Избежать столкновения удалось благодаря случайному прохожему, который запрыгнул в кабину и успел остановить грузовик возле подъезда. «В Тюмени на Амурской, 39 неуправляемый КамАЗ въехал в ворота и сломал их. Благо, мужчина успел запрыгнуть в кабину и остановить машину, груженную щебнем», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Тюмень №1».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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