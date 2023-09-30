Жителей Челябинской области призывают жаловаться на госуслугах

01 октября 2023 в 12:14 Размер текста - 17 +

Обращения сразу же направляются в профильные ведомства Фото: Денис Моргунов © URA.RU Платформа обратной связи (ПОС) на госуслугах начала принимать жалобы от Челябинской области. Центр управления региона (ЦУР) призывает жителей активно пользоваться сервисом. «Платформа обратной связи на госуслугах принимает жалобы южноуральцев. Пользователям достаточно иметь подтвержденный аккаунт, после чего нужно описать проблему, приложить фото или видео», — сообщили в ЦУР. В ЦУР отметили, что обращения сразу же направляются в ведомства. В качестве удачного примера ведомство привело ситуацию в Чебаркуле. «В Чебаркуле тротуарная плитка провалилась. Об этом написала жительница и прислала снимок. Зафиксировали сообщение. На место выехал подрядчик и переложил плитку», — добавили в ЦУР. Популярность портала Госуслуг и его сервисов растет. Если в 2022 году в среднем за месяц было 36,3 млн обращений, то в 2023 году это число составляет уже 48 млн обращений.

Платформа обратной связи (ПОС) на госуслугах начала принимать жалобы от Челябинской области. Центр управления региона (ЦУР) призывает жителей активно пользоваться сервисом. «Платформа обратной связи на госуслугах принимает жалобы южноуральцев. Пользователям достаточно иметь подтвержденный аккаунт, после чего нужно описать проблему, приложить фото или видео», — сообщили в ЦУР. В ЦУР отметили, что обращения сразу же направляются в ведомства. В качестве удачного примера ведомство привело ситуацию в Чебаркуле. «В Чебаркуле тротуарная плитка провалилась. Об этом написала жительница и прислала снимок. Зафиксировали сообщение. На место выехал подрядчик и переложил плитку», — добавили в ЦУР. Популярность портала Госуслуг и его сервисов растет. Если в 2022 году в среднем за месяц было 36,3 млн обращений, то в 2023 году это число составляет уже 48 млн обращений.