В Раде предлагают Вашингтону украинских солдат в обмен на доллары

Депутат Рады Гончаренко: Киев готов быть союзником США во всех военных операциях

01 октября 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

ВСУ готовы стать союзником США и участвовать в совместных операциях, заявил Алексей Гончаренко Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина предложила США стать ее военным союзником, получая за это деньги. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, комментируя новые условия временного финансирования правительства США без помощи Украины. «Нужно предлагать военное сотрудничество на годы. США воюют постоянно. Мы можем помочь и в этом. Мы готовы быть союзниками США во всех военных операциях сильнее, чем Британия», — написал Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. К тому же он призвал Украину говорить с США на языке денег. По его словам, каждый американский налогоплательщик должен понимать выгоду от победы Украины. Гончаренко заявил, что Украина проигрывает информационную войну. «Следует активнее в нее включаться, не youtube-каналами с 300 просмотрами, а в реальную информационную кампанию», — отреагировал он. К тому же он предложил создать группу депутатов, которая отправится в турне по всем штатам. Тем самым он планирует привлечь больше инвесторов для Украины. «Особенно! Нужно уделить внимание тем регионам, где активнее всего конгрессмены выступают против поддержки Украины», — высказался депутат. Гончаренко также отреагировал и на новое временное финансирование правительства США. По его словом, факт того, что в него не заложена помощь Украине, является «не просто звонком, а звоном». Все предложения по сотрудничеству с США он выдвинул, чтобы не потерять главного союзника Украины. Утром 1 октября за несколько часов до шатдауна президент США Джо Байден подписал закон о финансировании правительства. Согласно нему, Украина останется без военной помощи Украине на 45 дней до создания нового документа. В последний раз правительство США переставало работать из-за разногласий в 2019 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина предложила США стать ее военным союзником, получая за это деньги. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, комментируя новые условия временного финансирования правительства США без помощи Украины. «Нужно предлагать военное сотрудничество на годы. США воюют постоянно. Мы можем помочь и в этом. Мы готовы быть союзниками США во всех военных операциях сильнее, чем Британия», — написал Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. К тому же он призвал Украину говорить с США на языке денег. По его словам, каждый американский налогоплательщик должен понимать выгоду от победы Украины. Гончаренко заявил, что Украина проигрывает информационную войну. «Следует активнее в нее включаться, не youtube-каналами с 300 просмотрами, а в реальную информационную кампанию», — отреагировал он. К тому же он предложил создать группу депутатов, которая отправится в турне по всем штатам. Тем самым он планирует привлечь больше инвесторов для Украины. «Особенно! Нужно уделить внимание тем регионам, где активнее всего конгрессмены выступают против поддержки Украины», — высказался депутат. Гончаренко также отреагировал и на новое временное финансирование правительства США. По его словом, факт того, что в него не заложена помощь Украине, является «не просто звонком, а звоном». Все предложения по сотрудничеству с США он выдвинул, чтобы не потерять главного союзника Украины. Утром 1 октября за несколько часов до шатдауна президент США Джо Байден подписал закон о финансировании правительства. Согласно нему, Украина останется без военной помощи Украине на 45 дней до создания нового документа. В последний раз правительство США переставало работать из-за разногласий в 2019 году.