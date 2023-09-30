Насекомые были замечены в магазине «Перекресток»
В тюменском магазине «Перекресток» покупатели заметили тараканов, которые бегают по выпечке. Фото с насекомыми опубликовали очевидцы в соцсетях.
«Вчера (30 сентября, прим URA.RU) в магазине перекресток по адресу Герцена 94 (ТРЦ Галерея Вояж) по выпечке бегали тараканы. Вылез прямо из соски в тесте», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «ЧС Тюмень».
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу управления Роспотребнадзора по Тюменской области, а также в адрес торговой сети X5 Group, которая управляет продуктовыми торговыми сетями «Перекресток». Ответы ожидаются.
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