30 сентября 2023
29 сентября 2023

В тюменском супермаркете по выпечке бегают тараканы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кофейня Французский пекарь. Екатеринбург, хлеб, французский пекарь
Насекомые были замечены в магазине «Перекресток» Фото:

В тюменском магазине «Перекресток» покупатели заметили тараканов, которые бегают по выпечке. Фото с насекомыми опубликовали очевидцы в соцсетях.

«Вчера (30 сентября, прим URA.RU) в магазине перекресток по адресу Герцена 94 (ТРЦ Галерея Вояж) по выпечке бегали тараканы. Вылез прямо из соски в тесте», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «ЧС Тюмень».

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу управления Роспотребнадзора по Тюменской области, а также в адрес торговой сети X5 Group, которая управляет продуктовыми торговыми сетями «Перекресток». Ответы ожидаются.

Фото:

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В тюменском магазине «Перекресток» покупатели заметили тараканов, которые бегают по выпечке. Фото с насекомыми опубликовали очевидцы в соцсетях. «Вчера (30 сентября, прим URA.RU) в магазине перекресток по адресу Герцена 94 (ТРЦ Галерея Вояж) по выпечке бегали тараканы. Вылез прямо из соски в тесте», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «ЧС Тюмень». Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу управления Роспотребнадзора по Тюменской области, а также в адрес торговой сети X5 Group, которая управляет продуктовыми торговыми сетями «Перекресток». Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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