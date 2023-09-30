30 сентября 2023
29 сентября 2023

Защитники природы высадили новый хвойный лес в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство набережной Исети от Малышева до Куйбышева. Екатеринбург, озеленение, хвойные, посадка деревьев
Территорию засадили молодыми соснами Фото:

В рамках ежегодной экологической акции в Курганской области заложили новый хвойный лес. Всего было высажено четыре тысячи молодых сосен, рассказали в пресс-службе департамента гражданской защиты и охраны окружающей среды региона.

«На территории Курганского лесничества 30 сентября в поддержку всероссийской акции был заложен новый хвойный массив. В мероприятии приняли участие местные жители и волонтеры Сбера (генеральный партнер акции). Всего высадили 4 000 сосен на площади 1,3 га», — указано в telegram-канале ведомства.

Впервые в России акцию «Сохраним лес» провели в 2019 году. Сейчас к ней ежегодно присоединяются порядка 1,5 млн участников по всей стране.

Ранее URA.RU писало, что власти собираются заняться восстановлением зеленых насаждений в Шатровском лесничестве. В регионе был объявлен аукцион на выполнение соответствующих работ.

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В рамках ежегодной экологической акции в Курганской области заложили новый хвойный лес. Всего было высажено четыре тысячи молодых сосен, рассказали в пресс-службе департамента гражданской защиты и охраны окружающей среды региона. «На территории Курганского лесничества 30 сентября в поддержку всероссийской акции был заложен новый хвойный массив. В мероприятии приняли участие местные жители и волонтеры Сбера (генеральный партнер акции). Всего высадили 4 000 сосен на площади 1,3 га», — указано в telegram-канале ведомства. Впервые в России акцию «Сохраним лес» провели в 2019 году. Сейчас к ней ежегодно присоединяются порядка 1,5 млн участников по всей стране. Ранее URA.RU писало, что власти собираются заняться восстановлением зеленых насаждений в Шатровском лесничестве. В регионе был объявлен аукцион на выполнение соответствующих работ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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