Защитники природы высадили новый хвойный лес в Курганской области

В рамках ежегодной экологической акции в Курганской области заложили новый хвойный лес. Всего было высажено четыре тысячи молодых сосен, рассказали в пресс-службе департамента гражданской защиты и охраны окружающей среды региона.
«На территории Курганского лесничества 30 сентября в поддержку всероссийской акции был заложен новый хвойный массив. В мероприятии приняли участие местные жители и волонтеры Сбера (генеральный партнер акции). Всего высадили 4 000 сосен на площади 1,3 га», — указано в telegram-канале ведомства.
Впервые в России акцию «Сохраним лес» провели в 2019 году. Сейчас к ней ежегодно присоединяются порядка 1,5 млн участников по всей стране.
Ранее URA.RU писало, что власти собираются заняться восстановлением зеленых насаждений в Шатровском лесничестве. В регионе был объявлен аукцион на выполнение соответствующих работ.
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