После масштабных пожаров курганские власти займутся восстановлением лесов

Лес собираются восстановить искусственно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

В Шатровском лесничестве Курганской области собираются заняться восстановлением зеленых насаждений. Власти проводят аукцион на выполнение соответствующих работ. Эта информация опубликована на портале ЕИС Закупки.

«Объект закупки: выполнение работ по искусственному лесовосстановлению на территории лесного фонда Курганской области <…> Шатровского лесничества. Начальная цена контракта: 1 824 733,17 рубля», — указано в описании.

Речь идет о посадке лесных культур с одновременной подготовкой почвы. Работы будут проведены на Дальне-Кубасовском участке, Самохвальском и Шатровском. Согласно контракту, подрядчик должен обработать 50,5 га почвы. На территории будут высажены двухлетние сосны в срок до 25 октября. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 26 сентбря.

Масштабные весенние пожары охватили порядка 100 тысяч га леса в Курганской области. Возгорание в Шатровском районе было одним из самых значительных. После майского — в регион пришел пожар из Свердловской области. Тогда огонь охватил 25 га леса.