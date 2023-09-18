18 сентября 2023

После масштабных пожаров курганские власти займутся восстановлением лесов

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Лес собираются восстановить искусственно Фото:
новость из сюжета
Весенние пожары в Курганской области 2023

В Шатровском лесничестве Курганской области собираются заняться восстановлением зеленых насаждений. Власти проводят аукцион на выполнение соответствующих работ. Эта информация опубликована на портале ЕИС Закупки.

«Объект закупки: выполнение работ по искусственному лесовосстановлению на территории лесного фонда Курганской области <…> Шатровского лесничества. Начальная цена контракта: 1 824 733,17 рубля», — указано в описании.

Речь идет о посадке лесных культур с одновременной подготовкой почвы. Работы будут проведены на Дальне-Кубасовском участке, Самохвальском и Шатровском. Согласно контракту, подрядчик должен обработать 50,5 га почвы. На территории будут высажены двухлетние сосны в срок до 25 октября. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 26 сентбря.

Масштабные весенние пожары охватили порядка 100 тысяч га леса в Курганской области. Возгорание в Шатровском районе было одним из самых значительных. После майского — в регион пришел пожар из Свердловской области. Тогда огонь охватил 25 га леса.

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В Шатровском лесничестве Курганской области собираются заняться восстановлением зеленых насаждений. Власти проводят аукцион на выполнение соответствующих работ. Эта информация опубликована на портале ЕИС Закупки. «Объект закупки: выполнение работ по искусственному лесовосстановлению на территории лесного фонда Курганской области <…> Шатровского лесничества. Начальная цена контракта: 1 824 733,17 рубля», — указано в описании. Речь идет о посадке лесных культур с одновременной подготовкой почвы. Работы будут проведены на Дальне-Кубасовском участке, Самохвальском и Шатровском. Согласно контракту, подрядчик должен обработать 50,5 га почвы. На территории будут высажены двухлетние сосны в срок до 25 октября. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 26 сентбря. Масштабные весенние пожары охватили порядка 100 тысяч га леса в Курганской области. Возгорание в Шатровском районе было одним из самых значительных. После майского — в регион пришел пожар из Свердловской области. Тогда огонь охватил 25 га леса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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