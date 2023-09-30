Китайский автоконцерн запустил официальную продажу внедорожников Tank в Перми

На сайте Tank нет сведений о запуске продаж
Компания «Восток Моторс» открыла в Перми дилерский центр Tank. Эта информация появилась в картографических электронных сервисах.
«В Перми запущен дилерский центр Tank. Шоурум бренда разместился в салоне на шоссе Космонавтов, 328/1. Здесь компания уже продает машины марки Chery», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на 2ГИС и «Яндекс Карты».
Бренд принадлежит китайскому автоконцерну Great Wall Motors. Прикамская столица вошла в число 14 городов России, где компания решила разместить дилерские центры. Продажи Tank в регионе стартовали еще до открытия официального представительства.
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