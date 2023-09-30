30 сентября 2023
29 сентября 2023

Китайский автоконцерн запустил официальную продажу внедорожников Tank в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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На сайте Tank нет сведений о запуске продаж Фото:

Компания «Восток Моторс» открыла в Перми дилерский центр Tank. Эта информация появилась в картографических электронных сервисах.

«В Перми запущен дилерский центр Tank. Шоурум бренда разместился в салоне на шоссе Космонавтов, 328/1. Здесь компания уже продает машины марки Chery», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на 2ГИС и «Яндекс Карты».

Бренд принадлежит китайскому автоконцерну Great Wall Motors. Прикамская столица вошла в число 14 городов России, где компания решила разместить дилерские центры. Продажи Tank в регионе стартовали еще до открытия официального представительства.

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Компания «Восток Моторс» открыла в Перми дилерский центр Tank. Эта информация появилась в картографических электронных сервисах. «В Перми запущен дилерский центр Tank. Шоурум бренда разместился в салоне на шоссе Космонавтов, 328/1. Здесь компания уже продает машины марки Chery», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на 2ГИС и «Яндекс Карты». Бренд принадлежит китайскому автоконцерну Great Wall Motors. Прикамская столица вошла в число 14 городов России, где компания решила разместить дилерские центры. Продажи Tank в регионе стартовали еще до открытия официального представительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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