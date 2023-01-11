В Перми планируют запустить продажи китайских внедорожников Tank

12 января 2023 в 23:24 Размер текста - 17 +

Продажа китайских машин будет запущено в РФ в январе—марте Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми планируют создать дилерский центр, специализирующийся на продаже внедорожников Tank. Об этом сообщило руководство китайской компании Great Wall Motor. «Пермь вошла в список из 14 городов России, в которых рассматривается возможность открытия дилерских центров. Помимо Перми, салоны Тank могут запустить в Минеральных Водах, Сочи, Ставрополе, Волгограде, Самаре, Иркутске, Владивостоке, Сургуте и прочих городах», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные информационного центра бренда Тank. Старт продаж внедорожников на территории РФ намечен на первые три месяца 2023 года. В информационном центре отмечают, что уже после этого определятся с городами, в которых точно появятся точки продаж. Great Wall Motor — это крупная китайская частная компания, которая занимается производством автомобилей. С 1998 года она занимает первое место по объемам продаж пикапов в Китае. В 2022 году Great Wall заняла 765-е место списка Forbes Global. О том, что один из крупнейших автохолдингов Прикамья Verra получил дилерство китайской марки Exeed, URA.RU писало летом прошлого года. Компания ранее продавала на региональном рынке Toyota, Porsche и Lexus. Корреспонденты агентства сообщали также, что бренд Lada восстанавливает позиции лидера продаж в Перми. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми планируют создать дилерский центр, специализирующийся на продаже внедорожников Tank. Об этом сообщило руководство китайской компании Great Wall Motor. «Пермь вошла в список из 14 городов России, в которых рассматривается возможность открытия дилерских центров. Помимо Перми, салоны Тank могут запустить в Минеральных Водах, Сочи, Ставрополе, Волгограде, Самаре, Иркутске, Владивостоке, Сургуте и прочих городах», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные информационного центра бренда Тank. Старт продаж внедорожников на территории РФ намечен на первые три месяца 2023 года. В информационном центре отмечают, что уже после этого определятся с городами, в которых точно появятся точки продаж. Great Wall Motor — это крупная китайская частная компания, которая занимается производством автомобилей. С 1998 года она занимает первое место по объемам продаж пикапов в Китае. В 2022 году Great Wall заняла 765-е место списка Forbes Global. О том, что один из крупнейших автохолдингов Прикамья Verra получил дилерство китайской марки Exeed, URA.RU писало летом прошлого года. Компания ранее продавала на региональном рынке Toyota, Porsche и Lexus. Корреспонденты агентства сообщали также, что бренд Lada восстанавливает позиции лидера продаж в Перми.