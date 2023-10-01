Лидер победившей пророссийской партии Словакии пообещал переговоры по Украине

Парламентская партия Smer, победившая на парламентских выборах в Словакии, сделает все для скорого начала мирных переговоров по украинскому конфликту. Такое обещание дал лидер партии Роберт Фицо. Выборы состоялись в субботу, в результате партия Smer одержала победу.
«Если Smer будет формировать правительство, будем делать все на площадке Европейского союза, чтобы как можно скорее были начаты мирные переговоры», — сказал Фицо на пресс-конференции.
Партия «Направление — социальная демократия», глава которой бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, победила на выборах в парламент. Фицо отмечал, что в начале спецоперации России виновата Украина. К тому же он выступал за прекращение военных поставок Киеву и началу мирного диалога. Фицо также против перспективы вступления Украины в НАТО, передает «Национальная служба новостей».
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