Вице-губернатор ХМАО высоко оценила фестиваль искусств в Сургуте

Вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова высоко оценила международный фестиваль искусств «60 параллель», который вновь проходит в Сургуте. Сама Шумакова считает, что ежегодный фестиваль стал культурным брендом как в округе, так и в России. Об этом вице-губернатор сообщила на открытии фестиваля.
«Фестиваль „60-я параллель“ за эти годы стал культурным брендом. Он стал академией, которая подарила и Югре, и России, и миру очень много ярких, талантливых и творческих экспериментов, новаций, совместных проектов международного значения», — передает слова Шумаковой корреспондент URA.RU с места событий.
Вице-губернатор считает символичным открытие фестиваля в День музыки и в 20-летний юбилейный год Сургутской филармонии. Праздничное мероприятие состоялось 1 октября в Сургуте.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.