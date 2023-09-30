30 сентября 2023
29 сентября 2023

Вице-губернатор ХМАО высоко оценила фестиваль искусств в Сургуте

Вице-губернатор ХМАО: фестиваль «60-я параллель» является культурным брендом
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Высадка яблонь в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, флажок рф, флаг россии
«60-я параллель» подарила России много ярких творческих экспериментов, считает Шумакова Фото:

Вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова высоко оценила международный фестиваль искусств «60 параллель», который вновь проходит в Сургуте. Сама Шумакова считает, что ежегодный фестиваль стал культурным брендом как в округе, так и в России. Об этом вице-губернатор сообщила на открытии фестиваля.

«Фестиваль „60-я параллель“ за эти годы стал культурным брендом. Он стал академией, которая подарила и Югре, и России, и миру очень много ярких, талантливых и творческих экспериментов, новаций, совместных проектов международного значения», — передает слова Шумаковой корреспондент URA.RU с места событий.

Вице-губернатор считает символичным открытие фестиваля в День музыки и в 20-летний юбилейный год Сургутской филармонии. Праздничное мероприятие состоялось 1 октября в Сургуте.

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Вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова высоко оценила международный фестиваль искусств «60 параллель», который вновь проходит в Сургуте. Сама Шумакова считает, что ежегодный фестиваль стал культурным брендом как в округе, так и в России. Об этом вице-губернатор сообщила на открытии фестиваля. «Фестиваль „60-я параллель“ за эти годы стал культурным брендом. Он стал академией, которая подарила и Югре, и России, и миру очень много ярких, талантливых и творческих экспериментов, новаций, совместных проектов международного значения», — передает слова Шумаковой корреспондент URA.RU с места событий. Вице-губернатор считает символичным открытие фестиваля в День музыки и в 20-летний юбилейный год Сургутской филармонии. Праздничное мероприятие состоялось 1 октября в Сургуте.
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