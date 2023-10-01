Минкульт: российский кинематограф поднимается на фоне запрета западных картин

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Предпоказ мультфильма "Анина: история самого необычного наказания" в кинотеатре. Екатеринбург, кинотеатр, кинозал
Российский кинематограф претерпевает небывалый подъем, заявил Андрей Малышев Фото:

Запрет на показ иностранных фильмов в России стимулировал рост собственного производства качественных картин в стране, что в свою очередь дало толчок в развитии российского кинематографа. Об этом рассказал замглавы Минкультуры Андрей Малышев.

«Сегодня отечественный кинематограф находится на небывалом подъеме», — передает слова Малышева «Парламентская газета». Он добавил, что решение некоторых иностранных кинокомпаний запретить показ своих фильмов в России привело к росту собственного производства качественных картин в стране.

За последние годы в ходе осуществления государственной программы поддержки в России было открыто более семи тысяч кинотеатров. Кроме того, ежегодно производится более 500 полнометражных фильмов, заключил Малышев.

В результате ужесточения санкций, многие иностранные фильмы были прекращены в показе в российских кинотеатрах. В ответ отечественная киноиндустрия столкнулась с задачей создания качественного контента для заполнения этой пустоты. URA.RU подробно рассказывало о том, как кинематограф справляется с новым вызовом.

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Запрет на показ иностранных фильмов в России стимулировал рост собственного производства качественных картин в стране, что в свою очередь дало толчок в развитии российского кинематографа. Об этом рассказал замглавы Минкультуры Андрей Малышев. «Сегодня отечественный кинематограф находится на небывалом подъеме», — передает слова Малышева «Парламентская газета». Он добавил, что решение некоторых иностранных кинокомпаний запретить показ своих фильмов в России привело к росту собственного производства качественных картин в стране. За последние годы в ходе осуществления государственной программы поддержки в России было открыто более семи тысяч кинотеатров. Кроме того, ежегодно производится более 500 полнометражных фильмов, заключил Малышев. В результате ужесточения санкций, многие иностранные фильмы были прекращены в показе в российских кинотеатрах. В ответ отечественная киноиндустрия столкнулась с задачей создания качественного контента для заполнения этой пустоты. URA.RU подробно рассказывало о том, как кинематограф справляется с новым вызовом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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