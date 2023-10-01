Минкульт: российский кинематограф поднимается на фоне запрета западных картин 01 октября 2023 в 19:32 Размер текста - 17 + Российский кинематограф претерпевает небывалый подъем, заявил Андрей Малышев Фото: Александр Мамаев © URA.RU Запрет на показ иностранных фильмов в России стимулировал рост собственного производства качественных картин в стране, что в свою очередь дало толчок в развитии российского кинематографа. Об этом рассказал замглавы Минкультуры Андрей Малышев. «Сегодня отечественный кинематограф находится на небывалом подъеме», — передает слова Малышева « Парламентская газета ». Он добавил, что решение некоторых иностранных кинокомпаний запретить показ своих фильмов в России привело к росту собственного производства качественных картин в стране. За последние годы в ходе осуществления государственной программы поддержки в России было открыто более семи тысяч кинотеатров. Кроме того, ежегодно производится более 500 полнометражных фильмов, заключил Малышев. В результате ужесточения санкций, многие иностранные фильмы были прекращены в показе в российских кинотеатрах. В ответ отечественная киноиндустрия столкнулась с задачей создания качественного контента для заполнения этой пустоты. URA.RU подробно рассказывало о том, как кинематограф справляется с новым вызовом. Запрет на показ иностранных фильмов в России стимулировал рост собственного производства качественных картин в стране, что в свою очередь дало толчок в развитии российского кинематографа. Об этом рассказал замглавы Минкультуры Андрей Малышев. «Сегодня отечественный кинематограф находится на небывалом подъеме», — передает слова Малышева «Парламентская газета». Он добавил, что решение некоторых иностранных кинокомпаний запретить показ своих фильмов в России привело к росту собственного производства качественных картин в стране. За последние годы в ходе осуществления государственной программы поддержки в России было открыто более семи тысяч кинотеатров. Кроме того, ежегодно производится более 500 полнометражных фильмов, заключил Малышев. В результате ужесточения санкций, многие иностранные фильмы были прекращены в показе в российских кинотеатрах. В ответ отечественная киноиндустрия столкнулась с задачей создания качественного контента для заполнения этой пустоты. URA.RU подробно рассказывало о том, как кинематограф справляется с новым вызовом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям