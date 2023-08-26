В России началась революция отечественного кинематографа

Эксперты киноиндустрии раскрыли, какая судьба ждет российское кино

27 августа 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Кино стали активно снимать в регионах, сказал Дмитрий Киселев Фото: Владимир Андреев © URA.RU В период ужесточения санкций многие зарубежные картины прекратили показывать в российских кинотеатрах. Перед отечественной киноиндустрией встала задача заполнить пустоту качественным контентом. В День российского кино 27 августа URA.RU пообщалось с представителями российского кино и выяснило, каких успехов удалось добиться, а что пока мешает построить в России свой Голливуд. Главные победы российского кинематографа Новые вызовы толкнули отечественных кинопроизводителей к развитию. Как рассказал режиссер (известен по картинам «Черная молния», «Елки», «Время первых») и клипмейкер Дмитрий Киселев, стали снимать больше и лучше. Новость по теме Победителями международного кинофестиваля стали два фильма тюменской компании «В целом состояние съемочной индустрии, то есть полнометражного кино, сериалов, того, что снимается для онлайн платформ, которые ворвались на рынок, можно назвать активным. Производится все и в очень большом количестве», — сказал Дмитрий Киселев. Сейчас кино — это не только привилегия Москвы. По словам режиссера, съемки активно ведутся и в регионах «Ощущается очень высокая государственная поддержка. Министерство культуры упростило порядок выделения субсидий организациям кинематографа, и поддержка идет не только в Москве, но и во всех регионах. Это очень сильно повлияло на развитие», — отметил Киселев. Местные производители кино пробуют новые жанры. Уже появились новые успешные проекты и франшизы, которые получили высокие оценки от российского зрителя. «Сейчас очень большая потребность в контенте. Вселенную „Майор Гром“ очень хорошо приняли. Готовятся новые анимационные проекты, посмотрим каков будет зрительский интерес. Ведущие продюсеры и студии обратили внимание на наши русские народные сказки, сказания, былины и активно их экранизируют: „По щучьему велению“, „Огниво“, „Змей Горыныч“. „Чебурашка“ показал, что это может быть сверхвостребовано. Если продукт сделан качественно и хотя бы приближен к уровню мирового кинематографа, то в большей степени он сможет заменить западный», — добавил клипмейкер. Что мешает российскому кино полностью встать на ноги Отечественный кинематограф стал испытывать жесткую нехватку кадров. Как рассказал кинокритик Сергей Сычев приходится искать замену тем, кто уехал из России. «Российское кино сейчас находится в одном из самых сложных периодов за все время своего существования. Множество выдающихся кинематографистов уехали и фактически исключили себя из российского кино. Теперь они работают с западными продюсерами и подаются уже от других стран на зарубежных фестивалях. Уехали не только продюсеры, но и многие важные кадры», — подчеркнул Сергей Сычев. Второй проблемой является то, что из кинотеатров ушел Голливуд. «Раньше те деньги, которые он собирал, шли на развитие кинотеатров и отрасли в целом. Теперь у российского кино стало гораздо меньше денег. Оно стало беднее», — отметил собеседник агентства. Новость по теме Путин наградил команду, снявшую фильм в космосе Поддержка государства делает кино зависимым, считает кинокритик. По его словам, контроль власти может убить индустрию. «Кино работает не на зрителя, а на государство. Задача продюсера и режиссера, чтобы фильм понравился не зрителю, а министерству, Фонду кино. Это означает, что важны не художественные качества фильма, не зрительский потенциал, а то, чтобы по документации было все хорошо, чтобы в следующий раз фильм был поддержан. Все эти три проблемы сильно бьют по отечественному кино. Это видно по посещаемости и сборам. Сейчас есть риск вообще потерять зрителя, и честно говоря, как выруливать из этой ситуации не очень понятно», — заключил Сычев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В период ужесточения санкций многие зарубежные картины прекратили показывать в российских кинотеатрах. Перед отечественной киноиндустрией встала задача заполнить пустоту качественным контентом. В День российского кино 27 августа URA.RU пообщалось с представителями российского кино и выяснило, каких успехов удалось добиться, а что пока мешает построить в России свой Голливуд. Новые вызовы толкнули отечественных кинопроизводителей к развитию. Как рассказал режиссер (известен по картинам «Черная молния», «Елки», «Время первых») и клипмейкер Дмитрий Киселев, стали снимать больше и лучше. «В целом состояние съемочной индустрии, то есть полнометражного кино, сериалов, того, что снимается для онлайн платформ, которые ворвались на рынок, можно назвать активным. Производится все и в очень большом количестве», — сказал Дмитрий Киселев. Сейчас кино — это не только привилегия Москвы. По словам режиссера, съемки активно ведутся и в регионах «Ощущается очень высокая государственная поддержка. Министерство культуры упростило порядок выделения субсидий организациям кинематографа, и поддержка идет не только в Москве, но и во всех регионах. Это очень сильно повлияло на развитие», — отметил Киселев. Местные производители кино пробуют новые жанры. Уже появились новые успешные проекты и франшизы, которые получили высокие оценки от российского зрителя. Отечественный кинематограф стал испытывать жесткую нехватку кадров. Как рассказал кинокритик Сергей Сычев приходится искать замену тем, кто уехал из России. Второй проблемой является то, что из кинотеатров ушел Голливуд. «Раньше те деньги, которые он собирал, шли на развитие кинотеатров и отрасли в целом. Теперь у российского кино стало гораздо меньше денег. Оно стало беднее», — отметил собеседник агентства. Поддержка государства делает кино зависимым, считает кинокритик. По его словам, контроль власти может убить индустрию. «Кино работает не на зрителя, а на государство. Задача продюсера и режиссера, чтобы фильм понравился не зрителю, а министерству, Фонду кино. Это означает, что важны не художественные качества фильма, не зрительский потенциал, а то, чтобы по документации было все хорошо, чтобы в следующий раз фильм был поддержан. Все эти три проблемы сильно бьют по отечественному кино. Это видно по посещаемости и сборам. Сейчас есть риск вообще потерять зрителя, и честно говоря, как выруливать из этой ситуации не очень понятно», — заключил Сычев.