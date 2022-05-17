Миллиардер собирает деньги на создание российских мультфильмов

Миллиардер из Челябинской области Игорь Рыбаков собирается поддержать российскую анимационную компанию Mirball Studio для создания отечественных мультфильмов вместо зарубежных. Как сообщили URA.RU в компании, Рыбаков собирается привлечь к помощи свою аудиторию и других предпринимателей.
«В одном из выпусков на своем YouTube канале Рыбаков анонсирует старт акции по привлечению средств в мультипликационный сектор в целом и в Mirball Studio в частности. На создание одной серии мультфильма „Мой мир“ необходимо 1,5 млн рублей. Рыбаков первым из предпринимателей поддержал индустрию», — сообщил URA.RU генеральный продюсер компании Сергей Ворожцов.
В компании добавили, что в знак благодарности студия выпустит серию с упоминанием Рыбакова. В Mirball Studio уверены, что действия предпринимателя смогут обратить внимание на создавшийся вакуум контента для детей.
Миллиардер из Челябинской области Игорь Рыбаков собирается поддержать российскую анимационную компанию Mirball Studio для создания отечественных мультфильмов вместо зарубежных. Как сообщили URA.RU в компании, Рыбаков собирается привлечь к помощи свою аудиторию и других предпринимателей. «В одном из выпусков на своем YouTube канале Рыбаков анонсирует старт акции по привлечению средств в мультипликационный сектор в целом и в Mirball Studio в частности. На создание одной серии мультфильма „Мой мир“ необходимо 1,5 млн рублей. Рыбаков первым из предпринимателей поддержал индустрию», — сообщил URA.RU генеральный продюсер компании Сергей Ворожцов. В компании добавили, что в знак благодарности студия выпустит серию с упоминанием Рыбакова. В Mirball Studio уверены, что действия предпринимателя смогут обратить внимание на создавшийся вакуум контента для детей. После начала спецоперации РФ на Украине ЕС и США усилили санкционное давление на Россию. Многие ведущие западные кинокомпании заявили, что приостанавливают прокат своих фильмов в российских кинотеатрах. Таким образом индустрия получила существенную убыль. Однако, развитие отечественной анимации и кинематографа позволят вернуть зрителей в залы.