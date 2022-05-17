Миллиардер собирает деньги на создание российских мультфильмов

18 мая 2022 в 15:36 Размер текста - 17 +

Игорь Рыбаков уже поддержал создание мультсериала, и появится в титрах одной из серий Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Миллиардер из Челябинской области Игорь Рыбаков собирается поддержать российскую анимационную компанию Mirball Studio для создания отечественных мультфильмов вместо зарубежных. Как сообщили URA.RU в компании, Рыбаков собирается привлечь к помощи свою аудиторию и других предпринимателей. «В одном из выпусков на своем YouTube канале Рыбаков анонсирует старт акции по привлечению средств в мультипликационный сектор в целом и в Mirball Studio в частности. На создание одной серии мультфильма „Мой мир“ необходимо 1,5 млн рублей. Рыбаков первым из предпринимателей поддержал индустрию», — сообщил URA.RU генеральный продюсер компании Сергей Ворожцов. В компании добавили, что в знак благодарности студия выпустит серию с упоминанием Рыбакова. В Mirball Studio уверены, что действия предпринимателя смогут обратить внимание на создавшийся вакуум контента для детей. После начала спецоперации РФ на Украине ЕС и США усилили санкционное давление на Россию. Многие ведущие западные кинокомпании заявили, что приостанавливают прокат своих фильмов в российских кинотеатрах. Таким образом индустрия получила существенную убыль. Однако, развитие отечественной анимации и кинематографа позволят вернуть зрителей в залы.

Миллиардер из Челябинской области Игорь Рыбаков собирается поддержать российскую анимационную компанию Mirball Studio для создания отечественных мультфильмов вместо зарубежных. Как сообщили URA.RU в компании, Рыбаков собирается привлечь к помощи свою аудиторию и других предпринимателей. «В одном из выпусков на своем YouTube канале Рыбаков анонсирует старт акции по привлечению средств в мультипликационный сектор в целом и в Mirball Studio в частности. На создание одной серии мультфильма „Мой мир“ необходимо 1,5 млн рублей. Рыбаков первым из предпринимателей поддержал индустрию», — сообщил URA.RU генеральный продюсер компании Сергей Ворожцов. В компании добавили, что в знак благодарности студия выпустит серию с упоминанием Рыбакова. В Mirball Studio уверены, что действия предпринимателя смогут обратить внимание на создавшийся вакуум контента для детей. После начала спецоперации РФ на Украине ЕС и США усилили санкционное давление на Россию. Многие ведущие западные кинокомпании заявили, что приостанавливают прокат своих фильмов в российских кинотеатрах. Таким образом индустрия получила существенную убыль. Однако, развитие отечественной анимации и кинематографа позволят вернуть зрителей в залы.