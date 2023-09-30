30 сентября 2023

Свердловские спасатели предсказали улучшение пожарной обстановки в регионе

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Пожарная обстановка начнет улучшаться со 2 октября, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области Фото:
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Пожары в Свердловской области

Пожарная обстановка в лесах Свердловской области будет улучшаться со 2 октября после прошедших дождей в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«В связи с прошедшими и прогнозируемыми в большинстве районов Свердловской области дождями прогнозируется стабилизация лесопожарной обстановки. В отдельных районах, где сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность, прогнозируется возникновение единичных очагов природных пожаров», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

В Свердловской области с 26 сентября вновь ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев. Ответственным за ликвидацию чрезвычайной ситуации в Свердловской области назначен министр экологии и природных ресурсов Денис Мамонтов.

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Пожарная обстановка в лесах Свердловской области будет улучшаться со 2 октября после прошедших дождей в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «В связи с прошедшими и прогнозируемыми в большинстве районов Свердловской области дождями прогнозируется стабилизация лесопожарной обстановки. В отдельных районах, где сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность, прогнозируется возникновение единичных очагов природных пожаров», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. В Свердловской области с 26 сентября вновь ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев. Ответственным за ликвидацию чрезвычайной ситуации в Свердловской области назначен министр экологии и природных ресурсов Денис Мамонтов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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