Свердловские спасатели предсказали улучшение пожарной обстановки в регионе

01 октября 2023 в 22:14 Размер текста - 17 +

Пожарная обстановка начнет улучшаться со 2 октября, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Пожарная обстановка в лесах Свердловской области будет улучшаться со 2 октября после прошедших дождей в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «В связи с прошедшими и прогнозируемыми в большинстве районов Свердловской области дождями прогнозируется стабилизация лесопожарной обстановки. В отдельных районах, где сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность, прогнозируется возникновение единичных очагов природных пожаров», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. В Свердловской области с 26 сентября вновь ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев. Ответственным за ликвидацию чрезвычайной ситуации в Свердловской области назначен министр экологии и природных ресурсов Денис Мамонтов.

Пожарная обстановка в лесах Свердловской области будет улучшаться со 2 октября после прошедших дождей в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «В связи с прошедшими и прогнозируемыми в большинстве районов Свердловской области дождями прогнозируется стабилизация лесопожарной обстановки. В отдельных районах, где сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность, прогнозируется возникновение единичных очагов природных пожаров», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. В Свердловской области с 26 сентября вновь ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев. Ответственным за ликвидацию чрезвычайной ситуации в Свердловской области назначен министр экологии и природных ресурсов Денис Мамонтов.