Евгений Куйвашев ввел в лесах Свердловской области режим ЧС из-за пожаров

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Тушение пожара в лесу на озере Глухое. Екатеринбург, мчс, лесной пожар, тушение лесных пожаров, ранец противопожарный
Режим ЧС вернули спустя 11 дней после отмены Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

В Свердловской области с 26 сентября вновь вводится режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Об этом сообщает департамент информационной политики.

«Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел в лесах режим ЧС регионального характера. В соответствии с указом, подписанным главой региона, режим ЧС начинает действовать с 26 сентября. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен министр экологии и природных ресурсов Денис Мамонтов», — рассказали в ДИП.

Особый противопожарный режим отменили 15 сентября из-за того, что в регионе стабилизировалась пожарная обстановка. Однако с 26 сентября на территории Серовского городского округа вновь установили особый противопожарный режим. В настоящий момент запах гари от свердловских пожаров дошел до Тюменской области.

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В Свердловской области с 26 сентября вновь вводится режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Об этом сообщает департамент информационной политики. «Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел в лесах режим ЧС регионального характера. В соответствии с указом, подписанным главой региона, режим ЧС начинает действовать с 26 сентября. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен министр экологии и природных ресурсов Денис Мамонтов», — рассказали в ДИП. Особый противопожарный режим отменили 15 сентября из-за того, что в регионе стабилизировалась пожарная обстановка. Однако с 26 сентября на территории Серовского городского округа вновь установили особый противопожарный режим. В настоящий момент запах гари от свердловских пожаров дошел до Тюменской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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