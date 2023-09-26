Евгений Куйвашев ввел в лесах Свердловской области режим ЧС из-за пожаров

В Свердловской области с 26 сентября вновь вводится режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Об этом сообщает департамент информационной политики.
«Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел в лесах режим ЧС регионального характера. В соответствии с указом, подписанным главой региона, режим ЧС начинает действовать с 26 сентября. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен министр экологии и природных ресурсов Денис Мамонтов», — рассказали в ДИП.
Особый противопожарный режим отменили 15 сентября из-за того, что в регионе стабилизировалась пожарная обстановка. Однако с 26 сентября на территории Серовского городского округа вновь установили особый противопожарный режим. В настоящий момент запах гари от свердловских пожаров дошел до Тюменской области.
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