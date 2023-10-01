В курганском «Метрополисе» поймали пивного вора

02 октября 2023 в 02:34 Размер текста - 17 +

Суд оштрафовал курганца, который вынес пиво мимо кассы из «Метрополиса» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жителя Мокроусовского округа поймали, когда он вынес из торгового зала «Метрополиса» пиво мимо кассы. Охранник его догнал на парковке. Об этом говорится в судебных материалах. «Подсудимый взял с полки прилавка супермаркета „Метрополис“ две стеклянные бутылки крепкого пива марки „Охота“ на общую сумму 137 рублей. Затем злоумышленник вышел из магазина на парковку, где его задержал охранник», — указано в материалах дела, опубликованных на сайте Мокроусовского районного суда. Охранник привел похитителя пива к кассе, где тот был вынужден оплатить товар. В содеянном злоумышленник раскаялся. Суд приговорил пивного вора к штрафу в сумме восемь тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу. Ранее в Курганской области суд наказал жительницу Варгашинского округа, которая украла две бутылки бытовой химии из магазина «Метрополис». Женщину приговорили к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы.

Жителя Мокроусовского округа поймали, когда он вынес из торгового зала «Метрополиса» пиво мимо кассы. Охранник его догнал на парковке. Об этом говорится в судебных материалах. «Подсудимый взял с полки прилавка супермаркета „Метрополис“ две стеклянные бутылки крепкого пива марки „Охота“ на общую сумму 137 рублей. Затем злоумышленник вышел из магазина на парковку, где его задержал охранник», — указано в материалах дела, опубликованных на сайте Мокроусовского районного суда. Охранник привел похитителя пива к кассе, где тот был вынужден оплатить товар. В содеянном злоумышленник раскаялся. Суд приговорил пивного вора к штрафу в сумме восемь тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу. Ранее в Курганской области суд наказал жительницу Варгашинского округа, которая украла две бутылки бытовой химии из магазина «Метрополис». Женщину приговорили к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы.