01 октября 2023
30 сентября 2023
29 сентября 2023

В курганском «Метрополисе» поймали пивного вора

© Служба новостей «URA.RU»
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ТЦ РИО, Метрополис. Курган, продуктовые тележки, тц рио
Суд оштрафовал курганца, который вынес пиво мимо кассы из «Метрополиса» Фото:

Жителя Мокроусовского округа поймали, когда он вынес из торгового зала «Метрополиса» пиво мимо кассы. Охранник его догнал на парковке. Об этом говорится в судебных материалах.

«Подсудимый взял с полки прилавка супермаркета „Метрополис“ две стеклянные бутылки крепкого пива марки „Охота“ на общую сумму 137 рублей. Затем злоумышленник вышел из магазина на парковку, где его задержал охранник», — указано в материалах дела, опубликованных на сайте Мокроусовского районного суда.

Охранник привел похитителя пива к кассе, где тот был вынужден оплатить товар. В содеянном злоумышленник раскаялся. Суд приговорил пивного вора к штрафу в сумме восемь тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Ранее в Курганской области суд наказал жительницу Варгашинского округа, которая украла две бутылки бытовой химии из магазина «Метрополис». Женщину приговорили к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы.

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Жителя Мокроусовского округа поймали, когда он вынес из торгового зала «Метрополиса» пиво мимо кассы. Охранник его догнал на парковке. Об этом говорится в судебных материалах. «Подсудимый взял с полки прилавка супермаркета „Метрополис“ две стеклянные бутылки крепкого пива марки „Охота“ на общую сумму 137 рублей. Затем злоумышленник вышел из магазина на парковку, где его задержал охранник», — указано в материалах дела, опубликованных на сайте Мокроусовского районного суда. Охранник привел похитителя пива к кассе, где тот был вынужден оплатить товар. В содеянном злоумышленник раскаялся. Суд приговорил пивного вора к штрафу в сумме восемь тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу. Ранее в Курганской области суд наказал жительницу Варгашинского округа, которая украла две бутылки бытовой химии из магазина «Метрополис». Женщину приговорили к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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