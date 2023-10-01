В РФ впервые в техническом вузе открыли российско-китайский центр 02 октября 2023 в 05:40 Размер текста - 17 + В центре будут заниматься совместными проектами в области образования и культуры Фото: Сергей Русанов © URA.RU Московский физико-технический институт (МФТИ) совместно с Пекинским политехническим институтом (ППИ) открыли центр российско-китайского сотрудничества. В пресс-службе вуза уточнили, что это первый подобный проект в области образования и культуры. «Московский физико-технический институт (МФТИ, Физтех) и Пекинский политехнический институт (ППИ) открыли совместный центр российско-китайского сотрудничества в области образования и культуры. Это первый подобный центр, созданный в техническом вузе», — сообщили в пресс-службе МФТИ «Ведомостям». Россия и Китай смогут создавать образовательные и научно-исследовательские проекты в области теории и практики преподавания китайского и русского языков. Помимо этого у участников появится возможность воспользоваться российскими, китайскими и международными грантами. В дальнейшем студенты МФТИ будут проходить стажировки и практики в лучших китайских университетах. Ранее сообщалось, что в Московском физико-техническом институте (МФТИ) обсуждают возможность введения второго обязательного иностранного языка, студенты будут учить китайский. В вузе объяснили свое решение тем, что каждая третья научная статья в мире выходит на китайском языке, а к 2030 году количество инженерной и технической документации на китайском может возрасти до половины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Московский физико-технический институт (МФТИ) совместно с Пекинским политехническим институтом (ППИ) открыли центр российско-китайского сотрудничества. В пресс-службе вуза уточнили, что это первый подобный проект в области образования и культуры. «Московский физико-технический институт (МФТИ, Физтех) и Пекинский политехнический институт (ППИ) открыли совместный центр российско-китайского сотрудничества в области образования и культуры. Это первый подобный центр, созданный в техническом вузе», — сообщили в пресс-службе МФТИ «Ведомостям». Россия и Китай смогут создавать образовательные и научно-исследовательские проекты в области теории и практики преподавания китайского и русского языков. Помимо этого у участников появится возможность воспользоваться российскими, китайскими и международными грантами. В дальнейшем студенты МФТИ будут проходить стажировки и практики в лучших китайских университетах. Ранее сообщалось, что в Московском физико-техническом институте (МФТИ) обсуждают возможность введения второго обязательного иностранного языка, студенты будут учить китайский. В вузе объяснили свое решение тем, что каждая третья научная статья в мире выходит на китайском языке, а к 2030 году количество инженерной и технической документации на китайском может возрасти до половины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям