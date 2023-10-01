01 октября 2023

В РФ впервые в техническом вузе открыли российско-китайский центр

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В центре будут заниматься совместными проектами в области образования и культуры Фото:

Московский физико-технический институт (МФТИ) совместно с Пекинским политехническим институтом (ППИ) открыли центр российско-китайского сотрудничества. В пресс-службе вуза уточнили, что это первый подобный проект в области образования и культуры.

«Московский физико-технический институт (МФТИ, Физтех) и Пекинский политехнический институт (ППИ) открыли совместный центр российско-китайского сотрудничества в области образования и культуры. Это первый подобный центр, созданный в техническом вузе», — сообщили в пресс-службе МФТИ «Ведомостям».

Россия и Китай смогут создавать образовательные и научно-исследовательские проекты в области теории и практики преподавания китайского и русского языков. Помимо этого у участников появится возможность воспользоваться российскими, китайскими и международными грантами. В дальнейшем студенты МФТИ будут проходить стажировки и практики в лучших китайских университетах.

Ранее сообщалось, что в Московском физико-техническом институте (МФТИ) обсуждают возможность введения второго обязательного иностранного языка, студенты будут учить китайский. В вузе объяснили свое решение тем, что каждая третья научная статья в мире выходит на китайском языке, а к 2030 году количество инженерной и технической документации на китайском может возрасти до половины.

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Московский физико-технический институт (МФТИ) совместно с Пекинским политехническим институтом (ППИ) открыли центр российско-китайского сотрудничества. В пресс-службе вуза уточнили, что это первый подобный проект в области образования и культуры. «Московский физико-технический институт (МФТИ, Физтех) и Пекинский политехнический институт (ППИ) открыли совместный центр российско-китайского сотрудничества в области образования и культуры. Это первый подобный центр, созданный в техническом вузе», — сообщили в пресс-службе МФТИ «Ведомостям». Россия и Китай смогут создавать образовательные и научно-исследовательские проекты в области теории и практики преподавания китайского и русского языков. Помимо этого у участников появится возможность воспользоваться российскими, китайскими и международными грантами. В дальнейшем студенты МФТИ будут проходить стажировки и практики в лучших китайских университетах. Ранее сообщалось, что в Московском физико-техническом институте (МФТИ) обсуждают возможность введения второго обязательного иностранного языка, студенты будут учить китайский. В вузе объяснили свое решение тем, что каждая третья научная статья в мире выходит на китайском языке, а к 2030 году количество инженерной и технической документации на китайском может возрасти до половины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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