Студентов МФТИ заставляют учить китайский язык

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Российско-Китайский форум малого и среднего бизнеса, в преддверии саммитов ШОС и БРИКС. Челябинск, смартфон, иероглифы, китайцы, сотовый телефон, китайский язык
Студенты МФТИ выступили против обязательного изучения китайского языка Фото:

В Московском физико-техническом институте (МФТИ) обсуждают возможность введения второго обязательного иностранного языка, студенты будут учить китайский. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

«Мы действительно прорабатываем вопрос закрепления за китайским статуса второго обязательного. Таким образом, изучение других языков, кроме английского, станет возможным только факультативно», — цитирует «Ридус» заявление МФТИ.

В вузе объяснили свое решение тем, что каждая третья научная статья в мире выходит на китайском языке. В пресс-службе отметили, что к 2030 году количество инженерной и технической документации на китайском может возрасти до половины. Студенты должны быть конкурентоспособными, считают в МФТИ.

Студенты создали петицию против таких нововведений. Учащиеся хотят выбирать между английским, китайским и испанским языками.

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В Московском физико-техническом институте (МФТИ) обсуждают возможность введения второго обязательного иностранного языка, студенты будут учить китайский. Об этом рассказали в пресс-службе вуза. «Мы действительно прорабатываем вопрос закрепления за китайским статуса второго обязательного. Таким образом, изучение других языков, кроме английского, станет возможным только факультативно», — цитирует «Ридус» заявление МФТИ. В вузе объяснили свое решение тем, что каждая третья научная статья в мире выходит на китайском языке. В пресс-службе отметили, что к 2030 году количество инженерной и технической документации на китайском может возрасти до половины. Студенты должны быть конкурентоспособными, считают в МФТИ. Студенты создали петицию против таких нововведений. Учащиеся хотят выбирать между английским, китайским и испанским языками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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