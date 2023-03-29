Студентов МФТИ заставляют учить китайский язык

В Московском физико-техническом институте (МФТИ) обсуждают возможность введения второго обязательного иностранного языка, студенты будут учить китайский. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
«Мы действительно прорабатываем вопрос закрепления за китайским статуса второго обязательного. Таким образом, изучение других языков, кроме английского, станет возможным только факультативно», — цитирует «Ридус» заявление МФТИ.
В вузе объяснили свое решение тем, что каждая третья научная статья в мире выходит на китайском языке. В пресс-службе отметили, что к 2030 году количество инженерной и технической документации на китайском может возрасти до половины. Студенты должны быть конкурентоспособными, считают в МФТИ.
Студенты создали петицию против таких нововведений. Учащиеся хотят выбирать между английским, китайским и испанским языками.
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