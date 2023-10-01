Российские водители нашли лазейку для возвращения прав

В РФ водители возвращают права после езды под лекарствами из-за решения КС

02 октября 2023 в 08:34 Размер текста - 17 +

Автовладельцы используют решение КС о запрете лишать прав за езду под лекарствами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России автовладельцы пытаются вернуть водительские права, которых их лишили за управление транспортом под лекарствами. Они используют судебную практику — прошлогоднее решение Конституционного суда РФ, запрещающее наказывать водителей за управление авто под сильнодействующими препаратами, не являющихся наркотическими. Например, еще в 2020 году в Барнауле дорожные инспекторы остановили водителя с признаками опьянения. Однако проверка на алкоголь ничего не показала, но в крови мужчины обнаружили опиоидный анальгетик трамадол. Тогда автовладелец сообщил, что по назначению врача принимал «Залдиар» (обеспечивает обезболивание при различных острых и хронических болевых синдромах — прим. URA.RU), в состав которого входит это вещество. «Суд сослался на позицию КС: до внесения поправок к КоАП нельзя лишать прав за лекарства, которые не являются наркотиками или психотропными веществами», — передает « Коммерсант ». Уточняется, что судьи настаивают на том, чтобы в законодательстве появился перечень препаратов, несовместимых с вождением. Кроме того, поправки, которые закрывают эту лазейку уже были внесены в Государственную Думу, однако они пока не рассматривались.

В России автовладельцы пытаются вернуть водительские права, которых их лишили за управление транспортом под лекарствами. Они используют судебную практику — прошлогоднее решение Конституционного суда РФ, запрещающее наказывать водителей за управление авто под сильнодействующими препаратами, не являющихся наркотическими. Например, еще в 2020 году в Барнауле дорожные инспекторы остановили водителя с признаками опьянения. Однако проверка на алкоголь ничего не показала, но в крови мужчины обнаружили опиоидный анальгетик трамадол. Тогда автовладелец сообщил, что по назначению врача принимал «Залдиар» (обеспечивает обезболивание при различных острых и хронических болевых синдромах — прим. URA.RU), в состав которого входит это вещество. «Суд сослался на позицию КС: до внесения поправок к КоАП нельзя лишать прав за лекарства, которые не являются наркотиками или психотропными веществами», — передает «Коммерсант». Уточняется, что судьи настаивают на том, чтобы в законодательстве появился перечень препаратов, несовместимых с вождением. Кроме того, поправки, которые закрывают эту лазейку уже были внесены в Государственную Думу, однако они пока не рассматривались.