01 октября 2023

Российские водители нашли лазейку для возвращения прав

В РФ водители возвращают права после езды под лекарствами из-за решения КС
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП. Клипарт. Курган, водитель, автолюбитель, дтп, водительские права, автострахование, ключи от автомобиля
Автовладельцы используют решение КС о запрете лишать прав за езду под лекарствами Фото:

В России автовладельцы пытаются вернуть водительские права, которых их лишили за управление транспортом под лекарствами. Они используют судебную практику — прошлогоднее решение Конституционного суда РФ, запрещающее наказывать водителей за управление авто под сильнодействующими препаратами, не являющихся наркотическими.

Например, еще в 2020 году в Барнауле дорожные инспекторы остановили водителя с признаками опьянения. Однако проверка на алкоголь ничего не показала, но в крови мужчины обнаружили опиоидный анальгетик трамадол. Тогда автовладелец сообщил, что по назначению врача принимал «Залдиар» (обеспечивает обезболивание при различных острых и хронических болевых синдромах — прим. URA.RU), в состав которого входит это вещество. «Суд сослался на позицию КС: до внесения поправок к КоАП нельзя лишать прав за лекарства, которые не являются наркотиками или психотропными веществами», — передает «Коммерсант».

Уточняется, что судьи настаивают на том, чтобы в законодательстве появился перечень препаратов, несовместимых с вождением. Кроме того, поправки, которые закрывают эту лазейку уже были внесены в Государственную Думу, однако они пока не рассматривались.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России автовладельцы пытаются вернуть водительские права, которых их лишили за управление транспортом под лекарствами. Они используют судебную практику — прошлогоднее решение Конституционного суда РФ, запрещающее наказывать водителей за управление авто под сильнодействующими препаратами, не являющихся наркотическими. Например, еще в 2020 году в Барнауле дорожные инспекторы остановили водителя с признаками опьянения. Однако проверка на алкоголь ничего не показала, но в крови мужчины обнаружили опиоидный анальгетик трамадол. Тогда автовладелец сообщил, что по назначению врача принимал «Залдиар» (обеспечивает обезболивание при различных острых и хронических болевых синдромах — прим. URA.RU), в состав которого входит это вещество. «Суд сослался на позицию КС: до внесения поправок к КоАП нельзя лишать прав за лекарства, которые не являются наркотиками или психотропными веществами», — передает «Коммерсант». Уточняется, что судьи настаивают на том, чтобы в законодательстве появился перечень препаратов, несовместимых с вождением. Кроме того, поправки, которые закрывают эту лазейку уже были внесены в Государственную Думу, однако они пока не рассматривались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...