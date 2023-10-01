Глава Росприроднадзора Радионова посетит завод УГМК в Челябинске

Светлана Радионова вновь посетит Челябинск 3 октября
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова 3 октября побывает на Челябинском цинковом заводе. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.
«Во вторник, 3 октября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Росприроднадзора Светлана Радионова посетят ОГКУ „Центр экологического мониторинга Челябинской области“. Также в программе визита — АО „Челябинский цинковый завод“», — пояснили 2 октября в пресс-службе.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!