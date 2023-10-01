Глава Росприроднадзора Радионова посетит завод УГМК в Челябинске

02 октября 2023 в 09:44 Размер текста - 17 +

Светлана Радионова вновь посетит Челябинск 3 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова 3 октября побывает на Челябинском цинковом заводе. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «Во вторник, 3 октября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Росприроднадзора Светлана Радионова посетят ОГКУ „Центр экологического мониторинга Челябинской области“. Также в программе визита — АО „Челябинский цинковый завод“», — пояснили 2 октября в пресс-службе.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова 3 октября побывает на Челябинском цинковом заводе. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «Во вторник, 3 октября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Росприроднадзора Светлана Радионова посетят ОГКУ „Центр экологического мониторинга Челябинской области“. Также в программе визита — АО „Челябинский цинковый завод“», — пояснили 2 октября в пресс-службе.