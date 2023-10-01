01 октября 2023
30 сентября 2023

Глава Росприроднадзора Радионова посетит завод УГМК в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит в Челябинск заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко. Челябинск, радионова светлана
Светлана Радионова вновь посетит Челябинск 3 октября Фото:

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова 3 октября побывает на Челябинском цинковом заводе. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

«Во вторник, 3 октября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Росприроднадзора Светлана Радионова посетят ОГКУ „Центр экологического мониторинга Челябинской области“. Также в программе визита — АО „Челябинский цинковый завод“», — пояснили 2 октября в пресс-службе.

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Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова 3 октября побывает на Челябинском цинковом заводе. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «Во вторник, 3 октября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Росприроднадзора Светлана Радионова посетят ОГКУ „Центр экологического мониторинга Челябинской области“. Также в программе визита — АО „Челябинский цинковый завод“», — пояснили 2 октября в пресс-службе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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