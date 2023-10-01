Животное ночью находилось на проезжей части
В Челябинске ночью 2 октября на улице Блюхера автомобиль столкнулся с лошадью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.
«2 октября в 3:15 ночи мужчина 1973 года рождения за рулем автомобиля „Лада Ларгус“ с прицепом двигался по улице Блюхера со стороны улицы Нефтебазовой в сторону СНТ „Спутник“. В условиях ограниченной видимости автомобиль наехал на лошадь», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В результате ДТП водитель «Лада Ларгус» получил телесные повреждения. О судьбе животного в пресс-службе не сообщили.
«Лада Ларгус» имеет серьезные повреждения
Водитель автомобиля получил травмы
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!