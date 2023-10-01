01 октября 2023
30 сентября 2023

В Челябинске автомобиль столкнулся с лошадью. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День уральского поля 2018. Чебаркульский район, Челябинская область, лошадь, конь, портрет, сельское хозяйство
Животное ночью находилось на проезжей части Фото:

В Челябинске ночью 2 октября на улице Блюхера автомобиль столкнулся с лошадью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

«2 октября в 3:15 ночи мужчина 1973 года рождения за рулем автомобиля „Лада Ларгус“ с прицепом двигался по улице Блюхера со стороны улицы Нефтебазовой в сторону СНТ „Спутник“. В условиях ограниченной видимости автомобиль наехал на лошадь», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В результате ДТП водитель «Лада Ларгус» получил телесные повреждения. О судьбе животного в пресс-службе не сообщили.

«Лада Ларгус» имеет серьезные повреждения
«Лада Ларгус» имеет серьезные повреждения
Фото:
Водитель автомобиля получил травмы
Водитель автомобиля получил травмы
Фото:

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В Челябинске ночью 2 октября на улице Блюхера автомобиль столкнулся с лошадью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской ГИБДД. «2 октября в 3:15 ночи мужчина 1973 года рождения за рулем автомобиля „Лада Ларгус“ с прицепом двигался по улице Блюхера со стороны улицы Нефтебазовой в сторону СНТ „Спутник“. В условиях ограниченной видимости автомобиль наехал на лошадь», — уточнили в пресс-службе ведомства. В результате ДТП водитель «Лада Ларгус» получил телесные повреждения. О судьбе животного в пресс-службе не сообщили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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