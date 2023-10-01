В Челябинске автомобиль столкнулся с лошадью. Фото

02 октября 2023 в 09:54 Размер текста - 17 +

Животное ночью находилось на проезжей части Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске ночью 2 октября на улице Блюхера автомобиль столкнулся с лошадью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской ГИБДД. «2 октября в 3:15 ночи мужчина 1973 года рождения за рулем автомобиля „Лада Ларгус“ с прицепом двигался по улице Блюхера со стороны улицы Нефтебазовой в сторону СНТ „Спутник“. В условиях ограниченной видимости автомобиль наехал на лошадь», — уточнили в пресс-службе ведомства. В результате ДТП водитель «Лада Ларгус» получил телесные повреждения. О судьбе животного в пресс-службе не сообщили. «Лада Ларгус» имеет серьезные повреждения Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинска Водитель автомобиля получил травмы Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинска

В Челябинске ночью 2 октября на улице Блюхера автомобиль столкнулся с лошадью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской ГИБДД. «2 октября в 3:15 ночи мужчина 1973 года рождения за рулем автомобиля „Лада Ларгус“ с прицепом двигался по улице Блюхера со стороны улицы Нефтебазовой в сторону СНТ „Спутник“. В условиях ограниченной видимости автомобиль наехал на лошадь», — уточнили в пресс-службе ведомства. В результате ДТП водитель «Лада Ларгус» получил телесные повреждения. О судьбе животного в пресс-службе не сообщили.