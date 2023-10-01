01 октября 2023
30 сентября 2023

В Тюменской области взлетели цены на авто с пробегом

© Служба новостей «URA.RU»
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Продажа авто с пробегом выросла на 20,3% Фото:

В Тюменской области машины с пробегом подорожали в третьем квартале 2023 года на 40%. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании «Авито Авто». Продажа авто с пробегом также выросла на 20,3%.

«Эксперты „Авито Авто“ проанализировали динамику продаж автомобилей с пробегом в Тюменской области в третьем квартале 2023 года. По данным экспертов, в июле—сентябре текущего года продажи на рынке выросли на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена автомобилей с пробегом в третьем квартале 2023 года в регионе выросла на 40,0% год к году и достигла 630 000 рублей», — сообщили агентству аналитики.

Отмечается, что самым продаваемым автомобилем в регионе дороже трех млн рублей стал Lexus RX, на втором месте — Toyota Camry, на третьем — Hyundai Tucson. В ценовом сегменте от 1,5 млн рублей самыми востребованными машинами являются Toyota Camry, Kia Sportage и Hyundai Creta. Из бюджетных моделей в топе ВАЗ (LADA) Priora и ВАЗ (LADA) 2114 Samara.

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В Тюменской области машины с пробегом подорожали в третьем квартале 2023 года на 40%. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании «Авито Авто». Продажа авто с пробегом также выросла на 20,3%. «Эксперты „Авито Авто“ проанализировали динамику продаж автомобилей с пробегом в Тюменской области в третьем квартале 2023 года. По данным экспертов, в июле—сентябре текущего года продажи на рынке выросли на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена автомобилей с пробегом в третьем квартале 2023 года в регионе выросла на 40,0% год к году и достигла 630 000 рублей», — сообщили агентству аналитики. Отмечается, что самым продаваемым автомобилем в регионе дороже трех млн рублей стал Lexus RX, на втором месте — Toyota Camry, на третьем — Hyundai Tucson. В ценовом сегменте от 1,5 млн рублей самыми востребованными машинами являются Toyota Camry, Kia Sportage и Hyundai Creta. Из бюджетных моделей в топе ВАЗ (LADA) Priora и ВАЗ (LADA) 2114 Samara.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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