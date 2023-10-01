В Тюменской области взлетели цены на авто с пробегом

02 октября 2023 в 10:38 Размер текста - 17 +

Продажа авто с пробегом выросла на 20,3% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области машины с пробегом подорожали в третьем квартале 2023 года на 40%. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании «Авито Авто». Продажа авто с пробегом также выросла на 20,3%. «Эксперты „Авито Авто“ проанализировали динамику продаж автомобилей с пробегом в Тюменской области в третьем квартале 2023 года. По данным экспертов, в июле—сентябре текущего года продажи на рынке выросли на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена автомобилей с пробегом в третьем квартале 2023 года в регионе выросла на 40,0% год к году и достигла 630 000 рублей», — сообщили агентству аналитики. Отмечается, что самым продаваемым автомобилем в регионе дороже трех млн рублей стал Lexus RX, на втором месте — Toyota Camry, на третьем — Hyundai Tucson. В ценовом сегменте от 1,5 млн рублей самыми востребованными машинами являются Toyota Camry, Kia Sportage и Hyundai Creta. Из бюджетных моделей в топе ВАЗ (LADA) Priora и ВАЗ (LADA) 2114 Samara.

В Тюменской области машины с пробегом подорожали в третьем квартале 2023 года на 40%. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании «Авито Авто». Продажа авто с пробегом также выросла на 20,3%. «Эксперты „Авито Авто“ проанализировали динамику продаж автомобилей с пробегом в Тюменской области в третьем квартале 2023 года. По данным экспертов, в июле—сентябре текущего года продажи на рынке выросли на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена автомобилей с пробегом в третьем квартале 2023 года в регионе выросла на 40,0% год к году и достигла 630 000 рублей», — сообщили агентству аналитики. Отмечается, что самым продаваемым автомобилем в регионе дороже трех млн рублей стал Lexus RX, на втором месте — Toyota Camry, на третьем — Hyundai Tucson. В ценовом сегменте от 1,5 млн рублей самыми востребованными машинами являются Toyota Camry, Kia Sportage и Hyundai Creta. Из бюджетных моделей в топе ВАЗ (LADA) Priora и ВАЗ (LADA) 2114 Samara.