01 октября 2023

Соратник главы скандального пермского города покидает мэрию

Первый замглавы Александровска Белобаржевский увольняется из мэрии
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, сумка, кресло
Экс-глава Яйвы нашел новую работу Фото:

Первый заместитель главы Александровского округа Владимир Белобаржевский увольняется из администрации муниципалитета. Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах Александровска. Белобаржевский считается соратником главы округа Ольги Лавровой. Лаврова стала главой спустя полтора года после объявления выборов. Этому предшествовала череда политических скандалов.

«С понедельника, 2 октября, Белобаржевский увольняется. Переходит на другую работу», — рассказал источник. В администрации он курировал вопросы ЖКХ.

Владимир Белобаржевский отказался от комментариев. Ольга Лаврова не ответила на звонок корреспондента URA.RU. В отделе по внутренней политике Александровска не смогли оперативно прокомментировать информацию.

Владимир Белобаржевский до объединения всех поселений Александровского района в один был главой Яйвы. После проведения муниципальной реформы он некоторое время был главой округа. Также он принимал участие в конкурсе по отбору главы Александровска как технический кандидат.

Обновлено в 11:07: Ольга Лаврова подтвердила информацию об увольнении Белобаржевского со 2 октября. «Да, он написал заявление об уходе. Переходит на другое место работы», — пояснила она отметив, что новая работа Белобаржевского не связана с мэрией Александровска.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Первый заместитель главы Александровского округа Владимир Белобаржевский увольняется из администрации муниципалитета. Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах Александровска. Белобаржевский считается соратником главы округа Ольги Лавровой. Лаврова стала главой спустя полтора года после объявления выборов. Этому предшествовала череда политических скандалов. «С понедельника, 2 октября, Белобаржевский увольняется. Переходит на другую работу», — рассказал источник. В администрации он курировал вопросы ЖКХ. Владимир Белобаржевский отказался от комментариев. Ольга Лаврова не ответила на звонок корреспондента URA.RU. В отделе по внутренней политике Александровска не смогли оперативно прокомментировать информацию. Владимир Белобаржевский до объединения всех поселений Александровского района в один был главой Яйвы. После проведения муниципальной реформы он некоторое время был главой округа. Также он принимал участие в конкурсе по отбору главы Александровска как технический кандидат. Обновлено в 11:07: Ольга Лаврова подтвердила информацию об увольнении Белобаржевского со 2 октября. «Да, он написал заявление об уходе. Переходит на другое место работы», — пояснила она отметив, что новая работа Белобаржевского не связана с мэрией Александровска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...