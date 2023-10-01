Соратник главы скандального пермского города покидает мэрию

Первый замглавы Александровска Белобаржевский увольняется из мэрии

Экс-глава Яйвы нашел новую работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Первый заместитель главы Александровского округа Владимир Белобаржевский увольняется из администрации муниципалитета. Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах Александровска. Белобаржевский считается соратником главы округа Ольги Лавровой. Лаврова стала главой спустя полтора года после объявления выборов. Этому предшествовала череда политических скандалов.

«С понедельника, 2 октября, Белобаржевский увольняется. Переходит на другую работу», — рассказал источник. В администрации он курировал вопросы ЖКХ.

Владимир Белобаржевский отказался от комментариев. Ольга Лаврова не ответила на звонок корреспондента URA.RU. В отделе по внутренней политике Александровска не смогли оперативно прокомментировать информацию.

Владимир Белобаржевский до объединения всех поселений Александровского района в один был главой Яйвы. После проведения муниципальной реформы он некоторое время был главой округа. Также он принимал участие в конкурсе по отбору главы Александровска как технический кандидат.

Обновлено в 11:07: Ольга Лаврова подтвердила информацию об увольнении Белобаржевского со 2 октября. «Да, он написал заявление об уходе. Переходит на другое место работы», — пояснила она отметив, что новая работа Белобаржевского не связана с мэрией Александровска.